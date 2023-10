İnteraktif Oyun A Way Out Steam’de Yüzde 80 İndirimde

Hapishaneden kaçmaya çalışan 2 arkadaşın hikayesini konu alan A Way Out, Hazelight tarafından geliştirildi ve 2018 yılında Electronic Arts tarafından yayınlandı. Film tadında olan oyunu co-op oynamak zorunlu. 2 arkadaşın bir arada oynadığı interaktif oyun A Way Out Steam’de yüzde 80 indirime girdi. Steam Çığlık Festivali 2023 kapsamında indirime giren oyunun fiyatı 199 liradan 39,80 TL’ye düştü.

A Way Out Steam’de Yüzde 80 İndirimle 39,80 Liraya Satılıyor

Hazelight Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından; PlayStation 4, Xbox One, Android, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için yayınlanan aksiyon macera oyunu Steam de bugüne değin 35 bin dolayında inceleme aldı. Oyuncuların incelemelerinde ortalama “çok olumlu” not tutturan yapım hali hazırda 39,80 liradan satışta.

Güncel Steam indirimleri için buraya göz atabilirsiniz.

2 Kasım’a kadar devam edecek olan Steam Scream Fest 2023 kapsamında indirim de bu tarihe kadar devam edecek. 20 Kasım itibariyle Steam’in ülkemizde de dolar kuruna geçecek olması nedeniyle oyunlara büyük zam geleceği düşünüldüğünde; söz konusu indirimli meblağın oyunun görüp görebileceği en düşük fiyat olacağı söylenebilir.

A Way Out Alınır Mı, Oyuncu Yorumları Nasıl?

A Way Out’u almayı düşünenler için oyuncu yorumlarına kısaca değinmek gerekirse:

“Oyunu bir kişi satın alsa yeterli, 2 kişi oynayabiliyor. 39,80’e düşen fiyatını da düşündüğümüzde 2 kişi 20 liranın da altına bir para harcayarak bu kadar keyifli bir oyuna sahip olabilir.”

“En sevdiğim oyunlardan biridir. Hikaye desen var, eğlence desen var, atmosfer desen var… Bu fiyata kaçırılmaz, oynamayanlar mutlaka değerlendirmeli.”

“Bu oyunu Google Bard önermişti muhteşem bir şey ama yarıda kaldık, üstelik 1 kişinin almasını yeterli olduğunu bilmiyordum iki kişi almıştık…”

“En değeri bilinmeyen oyunlardan biridir diyebilirim. Diğer tabiriyle underrated oyun A Way Out. Şimdiye kadar deneyimlememiş olanlar için kesinlikle tavsiye ederim.”

A Way Out Sistem Gereksinimleri

A Way Out’u satın almayı düşünenler için oyunun sistem gereksinimlerinden de bahsedelim. A Way Out minimum sistem gereksinimleri şu şekilde: