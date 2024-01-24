Invincible 2024 Mart Ayı İtibariyle Yeni Sezonu İle Geri Dönüyor

Amazon Prime Video da 2021 yılı Mart ayında gösterime giren Amerikan yetişkin süper kahraman dizisi Invincible, aradan geçen 2 yıl geçtikten sonra 2. sezonu ile gelmişti. Uzayan zaman diliminin ardından yeni bölümleri ile ekranlara dönen yapımın yeni sezonu da 2024’e kaldı. Koronavirüs pandemisinin hüküm sürdüğü zaman diliminde yayımlanmaya başlayan ve geniş de bir hayran kitlesi edinen Invincible 2024 Mart’ının 14’ünde yeniden hayranlarının karşısına çıkacak. İzleyiciler ise, sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa nispeten heyecanını kaybetmiş durumda. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Invincible 2024 Mart Ayında Yeni Bölümleriyle Geliyor

Image Comics serisine dayanan Amerikan süper kahraman dizisi Invincible 2021 yılında ilk sezonu 8 bölüm halinde ekrana gelmişti. Aradan geçen takribi 2 yıllık zaman diliminde hayranları tarafından en çok dile getirilen soruların başında; Invincible yeni sezon ne zaman suali gelmekteydi. 2023 yılında 2.sezonun ilk kısmı yayımlandıktan sonra sezona ara verilmişti. Yeni yılla birlikte bu soru da cevap bulmuş oldu. Uzun bekleyiş, 14 Mart 2024 itibariyle sona erecek.

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İzleyiciler Aradan Geçen Uzun Zaman Nedeniyle Tepkili!

2024 yılı ile birlikte yeni bölümleriyle yeniden ekranlara gelmeye hazırlanan Invincible hakkında sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı. Dizinin ekranlara dönüş tarihinin netleşmesi ile birlikte izleyicilerin yorumlarının arttığı görülürken, Uzun zamandır yeni sezonu bekleyen hayranların tepkili oldukları görüldü. İşte Invincible tutkunlarının sosyal mecralarda yaptığı yorumlardan bazıları:

“Senaryosu zaten belli olan bir animasyon dizisini çekmek bu kadar zor olmasa gerek, 2 yılda bir yeni sezon gelirse insanda ne izleme isteği kalıyor ne de heyecan doğrusu. Bu yaklaşım tarzıyla yapımcılar kaybeder.”

“Keşke 2. sezonun ilk kısmını hiç atmasalarmış da Mart’ta toplu izleseymişiz. Bu şekilde izleyici sadakatini artırabileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. İnsan bir kez soğudu mu tekrar izleyesi de gelmiyor.”

“4 bölümle sezon arası yaptılar. Sanki Game of Thrones çekiyorlar. Bu kadar abartmanın alemi ne anlamadım. Amazon Prime Video’nun yerinde olsam bu kadar aralıklı gelmesini kabul etmezdim. Herhalde sözleşmede buna dair bir madde yok ki rahat hareket ediyor yapımcılar.”

“İzlediğimiz bölümleri unutacak kadar ara verdikten sonra bir mantığı kalmıyor açıkçası. Ne yapalım şimdi oturup önceki bölümleri tekrar mı izleyelim? Son bir şans verebilirim bu yıl ama bir daha bu kadar uzarsa ara, final yapmasa dahi izlemem bu diziyi ve bu aralıklarla yayımlanan tüm dizileri…”