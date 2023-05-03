Invincible Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzde artık her türden oyun çıkmakta, bu oyunlar arasında oyun piyasasında adını sıkça duyduğumuz oyunlar arasında yerini alan Invincible oldukça merak uyandıran oyunlar arasında. Bugünkü yazımızda sizlere Invincible oynanış videosuna göz atacağız.

The Invincible oyunun geliştircileri bizler hiçte yabancı değil, The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 geliştiricilerinin yer aldığı oyun bilim kurgu gerilim türünde olacak.

Oyunun konusuna sizlere kısaca açıklayalım; Bilim insanı olan Yasna Regis III gezeginide kaybolan ekibini aramaya çıkar ve bu şekilde oyunda ki maceranız başlar.

Bunun yanında oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket, Invincible 4 Mayıs’ta oyunun demo halini paylaşacak. Fakat bu demo 4 Mayıs ile 8 Mayıs arasında oynanabilecek. Ekstra bilgi olarak oyunda Türkçe dil desteği bulunacak.