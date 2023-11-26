Epic Games’in gelişimi hem oyun bazında hem de platform bazında devam ediyor. Steam’in Türkiye’de dolar ile oyun satışına başlamasının akabinde, Epic Games halen TL ile oyun sattığı için pek çok oyuncu Epic Games Store’a yönelmeye başladı. Bununla birlikte, oyunlarına yaptığı yatırımları ve gelişim sürecini de devam ettiren Epic Games, gamerlara cazip gelecek pek çok farklılık ortaya koyuyor. Son olarak Invincible ve Fortnite severlere Omni-Man kostümü ile tatlı bir sürpriz daha yaşattılar.

Invincible ve Fortnite Severlere Müjde Omni-Man Kostümü Geldi

Amerikan yapımı yetişkin süper kahraman dizisi Invincible’ın ikonik kahramanları Fortnite için geldi. Invincible, ikonik kahramanları oyuna getirdi; Omni-Man, Invincible ve Atom Eve Fortnite adasında oynanabilir hale geldi.

Bunun yanı sıra oyuncular Fortnite OG ile de büyük bir keyif yakalamış durumda. Son derece eğlenceli olan Fortnite OG; sıfır inşa ile birlikte mükemmele yakın bir Battle-royale tecrübesi sunuyor. Oyunun hayranları, Epic Games’in oyunda ulaştığı nokta için son derece mutlular.

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Invincible ve Fortnite Hayranları Mutlu

Gelişme, Invincible ve Fortnite hayranlarını son derce sevindirmiş durumda. Sosyal medyada konu hakkında görüşlerini belirten binlerce hayrandan bir kaçının yorumlarına göz atmak gerekirse:

“Mortal Kombat 1 ön sipariş sebebim direkt Omni Man diyebilirim. Buraya da gelmiş olması harika ötesi. Epic Games yapıyor bu işi.”

Invincible izledim ve beğendim ama hem hayranı değilim hem bu “çizgi film gölgeli” skinleri sevmiyorum… Eminem gelsin, onu bekliyorum.”

“Fortnite build’in üzerinde çok şey kattı. Oyun her geçen gün kendisini geliştiriyor. Uçan – kaçan araçlar olsun, AoT veya Spider-man gearları olsun, harita etkinlikleri olsun… Sıfır inşa ile bile diğer Battle-royale oyunların fersah – fersah önünde diyebiliriz. Artık Epic Games Fortnite için işi erişilemez bir noktaya götürüyor.”

“İlk hafta sıfır inşaya kesinlikle uygun değildi fakat şuanda hareket ve korunma kabiliyetini arttıracak itemler var her hafta sezon değiştiği için çok item geldi. Yine de haritanın yükseklik alçaklık farkından dolayı sıfır inşaya hiç uygun olmadığını düşünüyorum.”

“Invincible ve Fortnite açısından çok iyi bir gelişme ancak ben farklı bir açıdan bakacağım duruma. Böyle yetişkin içeriklerin karakterlerini çocuk oyunlarına getirmek doğru mu? Bence değil.”