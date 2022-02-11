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iOS 15.3.1 ve iPadOS 15.3.1 çıktı – Önemli güvenlik güncellemelerini kapsıyor

iOS 15.3.1, iPadOS 15.3.1, watchOS 8.4.2 ve macOS Monterey 12.2.1 güncellemeleri az önce yayınlandı. Şimdi cihazlarınıza indirip güncel kalabliirsiniz.

Ahmet Ekinler

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iOS 15.3.1 ve iPadOS 15.3.1, önemli güvenlik açığını gidermek için çıktı

Apple, WebKit ile ilgili kritik bir güvenlik açığını düzeltmesi gereken iOS 15.3.1 ve iPadOS 15.3.1 güncellemesini yayınladı.

Güvenlik açığı, kötü amaçlı web sitelerinin iPhone 6 ve üstü, iPad Pro (tüm modeller), iPad Air 2 ve üstü, iPad 5. nesil ve üstü, iPad mini 4 ve üstü ve iPod touch gibi cihazlarda kod yürütmesine izin veren WebKit ile ilgilidir. (7. nesil). Apple’ın açıklamasına göre güvenlik açığından yararlanıldı, ancak etkilenen kullanıcı sayısı veya verilen hasar hakkında hiçbir ayrıntı paylaşmıyor.

“Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi, rastgele kod yürütülmesine neden olabilir. Apple, bu sorunun aktif olarak istismar edilmiş olabileceğine dair bir raporun farkındadır.”

Apple ayrıca watchOS 8.4.2 ve macOS Monteray 12.2.1‘i yayınlayarak aynı sorunu düzeltiyor. İkincisinin, Bluetooth pil boşaltma hatasını da ayrıca düzeltmesi gerekiyor.

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KaynakGsmarena

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