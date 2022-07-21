iOS 15.6 Güncellemesi Çıktı!

Teknoloji devi Apple birkaç haftadır test edilen iOS 15.6 için çalışmalar nihayet sona erdi ve tüm iOS kullanıcılara sunuldu.

Normalde Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 14 serisi ve yine aynı döneme denk gelecek olan iOS 16 güncellemesinden önce 15.6 sürümünü çıkardı.

iOS 15’in altıncı büyük güncellemesi olan bu sürüm ufak tefek yenilikler sunarken ana odağı kullanıcılarının güvenliği oldu. Gelen yeni sürüm ile kullanıcılar TV uygulamasının yanında bir canlı spor oyununu yeniden başlatma, duraklatma, geri sarma ve hızlı ileri sarma özellikleri getirildi.

Önceki sürümde kullanıcılarının yoğun şikayeti üzerine depolama alanı dolu olmasa bile dolu şeklinde uyarı veriliyordu, bu durum çözüldü. Apple yaptığı açıklamada şunları belirtti;

Aygıtın saklama alanında yer olsa bile saklama alanının dolu olduğunu belirten bir uyarının Ayarlar’da gösterildiği bir sorunu düzeltir.

Braille aygıtlarının Mail içindeki metinde dolaşırken yavaşlamasına veya yanıt vermeyi durdurmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir.

Safari’de bir sekmenin daha önceki bir web sayfasına geri dönme sorununu düzeltir.

Şeklinde açıklamada bulundu gelen güncelleme yönünde şuan herhangi bir olumsuz yönde yorum görülmüyor.