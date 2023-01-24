iOS 16.3 yayınlandı! – İşte güncelleme ile yeni gelen özellikler

Apple, bir aylık beta testinden sonra iOS 16.3‘ü bugün dünyanın her yerindeki iPhone kullanıcılarına sunuyor. Bu güncelleme, Apple Kimliğinizi korumanın yeni bir yolunu, Acil SOS’ta yapılan değişiklikleri ve daha fazlasını içerir.

iOS 16.3’teki tüm yenilikleri içeren tam sürüm notları için lütfen okumaya devam edin.

iOS 16.3 nasıl kurulur

iOS 16.3 ve iPadOS 16.3, bugünden itibaren tüm iPhone ve iPad modellerinde kullanılabilir. Ayarlar uygulamasına gidip Genel‘i ve ardından Yazılım Güncelleme‘yi seçerek güncelleme yapabilirsiniz. Güncellemeyi hemen görmezseniz, her iPhone ve iPad’e ulaşması bazen birkaç dakika sürebileceğinden, kontrol etmeye devam ettiğinizden emin olun. Güncellemelerin bir saat içinde herkese açık olması bekleniyor.

Yükleme işlemine başladığınızda, iPhone veya iPad’iniz güncellemeyi indirecek ve ardından işlemi bitirmek için cihazınızı yeniden başlatmanızı isteyecektir. Güncellemeyi yüklemek için yeniden başlatılırken cihazınızın kullanılamayacağını unutmayın.

iOS 16.3’teki yenilikler neler?

İşte iOS 16.3’teki yeni özellikler:

Yeni Unity duvar kağıdı

Apple Kimliği için Güvenlik Anahtarları, kullanıcıların yeni cihazlarda iki faktörlü kimlik doğrulama oturum açma işleminin bir parçası olarak fiziksel bir güvenlik anahtarı gerektirerek hesaplarının güvenliğini güçlendirmelerine olanak tanır.

HomePod desteği (2. nesil)

Acil SOS aramaları, yanlışlıkla acil durum aramalarını önlemek için artık yan düğmeyi yukarı veya aşağı ses düğmesiyle basılı tutmayı ve ardından serbest bırakmayı gerektiriyor.

Güncelleme ayrıca iPhone kullanıcıları için bazı hata düzeltmeleri ve geliştirmeler içeriyor:

Apple Pencil veya parmağınızla oluşturulan bazı çizim konturlarının paylaşılan panolarda görünmeyebileceği Serbest Biçimde bir sorunu düzeltir.

Kilit Ekranında duvar kağıdının siyah görünmesi sorununu giderir.

iPhone 14 Pro Max uyandırılırken geçici olarak yatay çizgilerin görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir.

Ana Sayfa Kilit Ekranı parçacığının Ana uygulama durumunu doğru şekilde görüntülememesine neden olan bir sorunu düzeltir.

Siri’nin müzik isteklerine düzgün yanıt vermeyebileceği bir sorunu giderir.

CarPlay’de Siri isteklerinin doğru anlaşılmayabileceği sorunları çözer.

Aşağıda, iOS 16.3 ve iPadOS 16.3 güncellemelerindeki tüm değişiklikleri özetlemeye çalıştık.

Güvenlik Anahtarları

Apple Kimliği için Güvenlik Anahtarları, kullanıcılara hesaplarına, yeni bir cihazda oturum açarken veya bir “Apple Kimliği”ne başka bir şekilde erişirken kimlik doğrulaması için gerekli olacak bir üçüncü taraf güvenlik anahtarı ekleme seçeneği sunar.

Güvenlik Anahtarı, Apple’ın kullandığı standart kimlik doğrulama yöntemi olan başka bir aygıtta oturum açıldığında Apple aygıtlarına gönderilen doğrulama kodlarının yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. Apple, fiziksel güvenlik anahtarlarının kimlik avına ve yetkisiz hesap erişimine karşı güçlü koruma sağladığını söylüyor.

Güvenlik Anahtarları, iOS/ıpados 16.3 çalıştıran cihazlarda ‌Apple Kimliği‌ > Güvenlik Anahtarları’na gidilerek ve talimatlar izlenerek ayarlanabilir. iPhone, iPad ve Mac, Yubikey gibi FIDO Sertifikalı güvenlik anahtarlarını destekler.

iCloud için Gelişmiş Veri Koruması (Global Kullanıma Sunma)

iCloud için Gelişmiş Veri Koruma, Apple’ın en yüksek düzeyde bulut veri güvenliğini sağlamak için uçtan uca şifreleme kullanır. Özellik, geçen yılın sonunda iOS 16.2’nin piyasaya sürülmesiyle ABD’deki kullanıcılara sunuldu, ancak iOS 16.3, özelliği ilk kez dünya çapındaki tüm kullanıcılara getiriyor.

Varsayılan olarak Apple, kullanıcıların “Apple Kimliği” hesaplarına erişimlerini kaybetmeleri durumunda verilerini kurtarabilmelerini sağlamak için bazı “iCloud” veri türleri için şifreleme anahtarlarını sunucularında saklar. Bir kullanıcı Gelişmiş Veri Koruma’yı etkinleştirirse, şifreleme anahtarları Apple’ın sunucularından silinir ve yalnızca kullanıcının cihazlarında depolanır; bu da, “iCloud” sunucuları ihlal edilecek olsa bile Apple’ın, kolluk kuvvetlerinin veya başka herhangi birinin verilere erişmesini engeller.

Unity Duvar Kağıdı

Yeni güncelleme ile artık Akıllı saat ve telefonlarınız yeni bir duvar kağıdına sahip oluyor.

HomePod Desteği

iOS 16.3 ve iPadOS 16.3, geçen hafta tanıtılan ikinci nesil HomePod için destek ekliyor. ‌HomePod‌ 2, orijinal ‌HomePod‌ boyutuna benzer, ancak yeni bir dokunmatik arayüz, nem ve sıcaklık algılama desteği, İplik bağlantısı, bir Ul çip ve daha fazlasıyla.

Acil SOS Değişiklikleri

Kazara acil durum çağrılarını önlemek için Acil SOS güncellendi. Aramalar, ses artırma veya azaltma düğmesiyle birlikte yan düğmeyi basılı tutarak hala yapılabilir, ancak şimdi arama yapmak için düğmelerin serbest bırakılması gerekir.

Değişiklikten önce, sadece düğmelere basmak Acil Yardım’ı etkinleştirebilir.

iPhone 14 Pro Max Ekran Düzeltme

iPhone 14 Pro Max’in ekranında ilk uyandırıldığında geçici olarak yatay çizgilerin görünmesine neden olabilen bir sorun giderildi ve çizgiler artık görünmüyor.