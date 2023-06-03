iOS 16 Artık Tüm iPhone’ların %81’inde Çalışıyor!

Apple’ın iOS’u, cihazlara erişmek için her zaman Android’den daha başarılı olmuştur. Apple, şüphesiz tüm cihazlarına Android’e kıyasla daha fazla önem veriyor. Yapılan resmi rakamlara göre Apple, tüm dünyadaki iPhone’ların %81’i iOS 16 sürümü ile donattı.

Bu nedenle, ilk olarak geçen Eylül ayında piyasaya sürülen iOS 16’nın halihazırda iPhone’ların %81’inde olduğunu duymak sizi şaşırtmayacaktır. Sadece son yıllarda piyasaya sürülen iPhone’larla yetinecek olursak, bu rakam %90’a çıkıyor.

Tüm iPhone’ların %13’ü (ve son dört yılda piyasaya sürülenlerin %8’i) iOS 15’i çalıştırıyor ve geri kalanı daha eski bir sürümü çalıştırıyor.

Karşılaştırma olması açısından, Google’dan en son rakamlar Nisan ayında geldi ve Android 13’ün (en son sürüm, geçen Ağustos ayında piyasaya sürüldü) tüm cihazların %12’sine ulaştığını gösterdiler.

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