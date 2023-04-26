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iOS 17 özellikleri sızdırıldı – işte yenilikler

Kaynağımıza göre, iOS 17'deki el feneri parlaklık üzerinde daha ayrıntılı kontrole sahip olurken, Kilit Ekranı yazı tipi boyutları ve emoji duvar kağıdı gibi daha fazla özelleştirme seçeneğine sahip olacak. Kullanıcıların ayrıca özel kilit ekranı yapılandırmalarını paylaşma yeteneğine sahip olacağı ortaya çıktı.

Ayşen Sıla

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iOS-17

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Herkes Apple‘ın yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nı (WWDC23) beklerken, şirketin yeni yazılım sürümleri hakkında söylentiler dolaşmaya başlıyor. Apple planları konusunda nispeten sessiz olsa da, son sızıntılar, iPadOS ve macOS güncellemelerinin yanı sıra iOS 17’nin etkinliğin ana odak noktası olacağını gösteriyor.

Yeni sürümle ilgili çok fazla söylenti varken, hangi özelliklerin ve iyileştirmelerin son sürümle geleceği tam olarak belli değil. Henüz büyük bir sızıntı olmasa da kaynağımız, iOS 17’nin bazı iyileştirmeler getirebileceğini gösteriyor.

Kaynağımıza göre, iOS 17’deki el feneri parlaklık üzerinde daha ayrıntılı kontrole sahip olurken, Kilit Ekranı yazı tipi boyutları ve emoji duvar kağıdı gibi daha fazla özelleştirme seçeneğine sahip olacak. Kullanıcıların ayrıca özel kilit ekranı yapılandırmalarını paylaşma yeteneğine sahip olacağı ortaya çıktı. Ek olarak, Apple Music, metinden uzaklaşıp grafiklere doğru hareket eden ve kilit ekranında şarkı sözlerini öne çıkaran bir yenilemeye sahip olacak.

Söylentilere göre yapılan en heyecan verici değişikliklerden biri, Uygulama Kitaplığı’nı özelleştirme ve düzenleme özelliği, bu da kullanıcılara uygulama erişimi konusunda daha fazla kontrol sağlıyor. Bir başka potansiyel değişiklik, kullanıcılara kısayolları ve diğer özellikleri özelleştirme özgürlüğü verebilecek yenilenmiş bir Kontrol Merkezi olacak.

Bazı kullanıcılar, iOS 17’de uygulamaları yandan yükleme olanağını umarken, bu özelliğin son sürüme ulaşıp ulaşmayacağı belli değil. Bununla birlikte, AB’nin Apple’a Avrupa’da böyle bir seçenek sunması için baskı yapmasıyla, bunun gerçek olma şansı var.

Genel olarak, iOS 17’deki söylentilere göre değişiklikler çığır açıcı olmasa da, yine de kullanıcılar için çok ihtiyaç duyulan bazı iyileştirmeleri sunabilir. Apple, iOS 17’yi 5 Haziran’da WWDC’de duyurmaya hazırlanıyor. Geliştiriciler, açılış konuşmasından hemen sonra beta sürümüne erişebilecekken, Temmuz ayında genel bir beta sürümü bekleniyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakTimes of India

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