iOS 17 ve iPadOS 17 aynı anda yayınlanacak!

Apple, 12 Eylül’de yeni nesil iPhone’ları, Watch serisini ve daha fazlasını tanıtacağı Wonderlust etkinliğine hazırlanıyor. Ekinliğe iki haftadan az bir süre kala, son derece güvenilir muhabir Mark Gurman, haftalık Power On bülteninde iPhone’lar ve iPad’ler için yazılımın bir sonraki sürümü hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı.

Apple’ın iPhone’lar ve iPad’ler için işletim sisteminin daha yeni sürümleri genellikle kademeli bir şekilde piyasaya sürülüyor. Bunlar genellikle şirketin yıllık sonbahar etkinliğinde halka duyuruluyor. Bundan önce yazılımların yeni duyurulan versiyonları kapsamlı beta testlerinden geçiyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın Apple içindeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre şirketin iOS 17 ve iPadOS 17’nin sekizinci beta sürümlerini son sürüm olarak değerlendirdiği öğrenildi. Her iki işletim sisteminin de sekizinci beta sürümü, geçen hafta geliştiricilerin ve genel beta testçilerinin kullanımına sunuldu. Cupertino merkezli teknoloji devi, iPhone ve iPad için her iki yeni yazılım sürümünü aynı anda yayınlamayı planlıyor.

Geçtiğimiz yıl iOS 16, 12 Eylül’de yalnızca iPhone’lar için piyasaya sürüldü. Ancak iPadOS 16, iOS 16’dan neredeyse bir ay sonra 24 Ekim’de geldi. Bunun nedeni Stage Manager ile ilgili sorunlardı. Yeni iOS 17 ve iPadOS 17, 12 Eylül’deki iPhone 15 lansman duyurusundan kısa bir süre sonra gelmesi bekleniyor.

Bilmeyenler için iOS 17 artık Bekleme modu, yeni AirDrop özellikleri, etkileşimli widget’lar, günlük uygulaması ve diğer yükseltmeleri içeriyor. iPadOS 17 özelleştirilmiş bir kilit ekranı, Safari profilleri, Sağlık uygulaması ve daha fazlasıyla gelecek.