iOS’ta WhatsApp Görünümü Değişiyor!

Bugün yapılan haberler göre WhatsApp, iOS için sohbet eki menüsündeki görünüm tasarımını değiştiriyor.

Günümüzün en çok tercih edilen sosyal medya uygulamalarından olan WhatsApp, her geçen gün kendisini geliştirip, yenilemeye devam ediyor. 2023 yılıyla beraber sık sık güncelleme getirerek, kullanıcıların deneyimini artırmayı başardı.

Sabah saatlerinde yapılan haberlere göre, WhatsApp, iOS için sohbet eki menüsünü genişletiyor. Bu menü, şu an için dikey olarak açılıyor ancak güncelleme ile beraber aşağı doğru açılacak.

iOS 23.5.0.70 için WhatsApp beta güncellemesine göre sohbet eki menüsü, satır altına genişleyecek. Ayrıca buradaki simgeler de değişecek ve farklı renklerde olacak. Bu sayede WhatsApp kullanıcıları, seçenekler arasında daha hızlı ve kolay seçim yapacak.

Bununla beraber tabletler için de yeni görünümler test eden WhatsApp, kısa süre sonra tüm yenilikleri açıklayacağı tahmin ediliyor.

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