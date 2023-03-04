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iOS’ta WhatsApp Görünümü Değişiyor!

Bugün yapılan haberler göre WhatsApp, iOS için sohbet eki menüsündeki görünüm tasarımını değiştiriyor.

İbrahim Özbek

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Bugün yapılan haberler göre WhatsApp, iOS için sohbet eki menüsündeki görünüm tasarımını değiştiriyor.

Günümüzün en çok tercih edilen sosyal medya uygulamalarından olan WhatsApp, her geçen gün kendisini geliştirip, yenilemeye devam ediyor. 2023 yılıyla beraber sık sık güncelleme getirerek, kullanıcıların deneyimini artırmayı başardı.

Sabah saatlerinde yapılan haberlere göre, WhatsApp, iOS için sohbet eki menüsünü genişletiyor. Bu menü, şu an için dikey olarak açılıyor ancak güncelleme ile beraber aşağı doğru açılacak.

whatsapp görünüm

iOS 23.5.0.70 için WhatsApp beta güncellemesine göre sohbet eki menüsü, satır altına genişleyecek. Ayrıca buradaki simgeler de değişecek ve farklı renklerde olacak. Bu sayede WhatsApp kullanıcıları, seçenekler arasında daha hızlı ve kolay seçim yapacak.

Bununla beraber tabletler için de yeni görünümler test eden WhatsApp, kısa süre sonra tüm yenilikleri açıklayacağı tahmin ediliyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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