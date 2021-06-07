iPadOS 15 Tanıtıldı – İşte Getirdiği Özellikler!

Apple bugün, iOS 15‘in yanı sıra olağan geliştirici testi ve genel beta testi aşamalarından sonra bu sonbaharda iPad’e gelecek iPadOS 15’i de duyurdu.

iPadOS 15 ile Apple, tabletlerin telefonlara kıyasla daha büyük ekranlar sunmasını sağlıyor. Bunu da bir sürü yeni widget ile sağlıyor. Ve evet bu, ana ekran widget’larının sonunda Apple tabletlere ulaştığı anlamına geliyor.

iPadOS için yeni widget’lar Find My, Contacts, Parcels ve Game Center’ı içeriyor. Aynı zamanda Uygulama Kitaplığı da orada yer alıyor. Bu uygulama ilk olarak iOS 14 ile tanıtıldı ve bir nedenden dolayı iPad’lere ulaşması tam bir yıl almıştı.

Bunu, Apple’ın bir uygulama kutusu gibi düşünebilirsiniz. Bu widgeti cihazınıza yüklediğinizde tüm uygulamaları otomatik olarak sıralayan özel bir ekran sunar, böylece belirli bir uygulamayı bulmak için milyonlarca ana ekranda gezinmeniz gerekmez. Uygulama Kitaplığı Dock’ta yerleşiktir, bu nedenle hangi ekranda olursanız olun kolayca ulaşabilirsiniz.

Uygulamaları hızlı bir şekilde tam ekran yapmanıza, Bölünmüş Görünüm’e girmenize veya Slide Over’ı kullanmanıza olanak tanıyan yeni bir çoklu görev kullanıcı arayüzü de var. Bölünmüş Görünüm’de, bir uygulamayı her iki tarafta yenisiyle değiştirmek için aşağı kaydırabilirsiniz ve aynı şey birden çok pencereli uygulamalar için de geçerlidir.

Yeni Shelf, herhangi bir uygulamanın tüm açık pencerelerine erişmenizi sağlar. Birden fazla Safari penceresini ve hatta Bölünmüş Görünüm’deki diğer uygulamalarla eşleştirilmiş pencereleri de kapsadığını hemen belirtelim. Tüm bu yeni iPad çoklu görev işlevleri, klavye kısayolları da alıyor.

iPad için Notlar uygulaması da geliştiriliyor, bahsetmeler için destek kazanıyor (bildirim almak üzere kişileri etiketlemek için) ve iPad, Mac’te hızlı bir şekilde not alabileceğiniz yeni bir Hızlı Notlar özelliği kazanıyor.

Çeviri uygulaması ilk kez iPadOS /’te şirketin tabletlerine yönlendiriliyor ve konuşmalar otomatik dil çevirisiyle tamamlandı. Canlı Metin de dahil olmak üzere işletim sisteminin her yerinde çalışan sistem çapında çeviri de bulunuyor.

Son olarak, Swift Playgrounds ile geliştirilmiş kod tamamlama ve bir dizi yeni kitaplık ve kılavuz ile iPad’de uygulamalar oluşturabilirsiniz ve işiniz bittiğinde uygulamanızı tabletinizden doğrudan App Store’a gönderebilirsiniz.