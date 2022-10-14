iPadOS 16.1, 24 Ekim’de Geliyor – Tüm Detaylar

Apple kısa süre önce iPhone’lar için yeni özellikler ve işlevlerle birlikte büyük bir yeniden tasarımla gelen en yeni iOS 16 işletim sistemini piyasaya sürdü. Bu kez geleneğini bozan şirket, iOS ile birlikte iPadOS 16’yı da piyasaya sürmedi.

Şimdi şirket, iPad kullanıcıları için yeni iPadOS’u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bloomberg’den gelen bir rapora göre Apple, önümüzdeki günlerde tüm uygun modeller için yeni bir iPadOS 16.1 güncellemesi yayınlamaya hazır.

Söylentilere inanılırsa, iPadOS 16.1 24 Ekim’de piyasaya çıkacak ve evet, şirket 16 sürümünü atlayacağını ve doğrudan 16.1 sürümünü yayınlayacağını onayladığı için 16 değil iPadOS 16.1 ismini alacak.

Apple’ın iPadOS’un yeni sürümünün lansman tarihini henüz onaylamadığını unutmayın, ancak Apple ile ilgili haberler ve gelişmeler söz konusu olduğunda Bloomberg son derece güvenilir bir kaynak.

Yeni güncelleme, tüm iPad Pro modelleri, üçüncü nesil iPad Air ve sonraki sürümleri, beşinci nesil iPad Mini ve sonraki sürümleri ile beşinci nesil Apple iPad ve sonraki sürümleriyle uyumlu olacak.