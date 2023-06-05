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iPadOS 17 tanıtıldı – getirdiği tüm yenilikler

Yeni iPadOS 17, geçen yıl iOS 16 ile ilk kez kullanıma sunulan özelleştirilebilir Kilit Ekranını kazanıyor ve kullanıcılara duvar kağıdını özelleştirme, farklı widget'lar seçme ve yazı tipi stilleriyle oynama seçeneği sunuyor.

Ayşen Sıla

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Apple sonunda bombayı patlattı. MacBook Air artık merakla beklenen 15 inçlik bir boyutta satışa çıktı....

Apple, bugün yepyeni Macbook Air’in yanında iPadOS 17‘yi de tanıttı ve beta sürümünü geliştiricilere hemen gönderecek. Önümüzdeki ay halka açık bir beta yayınlayacak ve herkes için bir sonbahar sürümü çıkacak.

Yeni iPadOS 17, geçen yıl iOS 16 ile ilk kez kullanıma sunulan özelleştirilebilir Kilit Ekranını kazanıyor ve kullanıcılara duvar kağıdını özelleştirme, farklı widget’lar seçme ve yazı tipi stilleriyle oynama seçeneği sunuyor.

Kilit Ekranı artık yemek siparişi, seyahat planları veya oyun sonuçları gibi canlı etkinlik widget’larını da destekleyecek.

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Apple, kullanıcıların pencereleri yeniden boyutlandırma ve konumlandırma konusunda daha iyi esneklikle aynı anda birden çok uygulama penceresi açmasına olanak tanıyan Stage Manager özelliğini geliştirme sözü verdi.

Apple nihayet Sağlık uygulamasını iPad’e getirdi ve sağlık verilerinizi daha kapsamlı bir şekilde görüntülemek için daha büyük bir uygulamadan yararlanıyor.

iPad ayrıca, iOS 17 sayesinde Find My iyileştirmelerinden ve yeni Journal uygulamasından da yararlanacak.

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Apple, Notes uygulaması aracılığıyla PDF’lere de odaklandı. Notes uygulaması, makine öğrenimi modellerini kullanarak, Apple Pencil kullanılarak açıklama eklemeye yardımcı olmak için bir PDF’deki alanları tanımlayabilecek. Apple yazılım patronu Craig Federighi, iPadOS 17’nin Notes uygulamasında PDF’leri düzenlemek, açıklama eklemek ve üzerinde işbirliği yapmak için yeni yollar getireceğini de söyledi.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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