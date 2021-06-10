iPhone 12 Serisi Piyasanın Canını Okuyor!

Apple, COVID-19 salgını nedeniyle iPhone 12 serisi akıllı telefonlarını normal zaman diliminden biraz daha geç piyasaya sürdü. Satışlarının geç başlamasına rağmen iPhone 12 serisi, etkileyici bir büyüme kaydetmeyi başardı.

Counterpoint Research’ün en son raporuna göre, iPhone 12 serisi, bu yılın ilk çeyreğinde, iPhone 11 serisinin geçen yılın aynı döneminde sahip olduğu aktif kullanıcılara kıyasla daha fazla kullanıcıya sahipti.

Rapor 2020’nin ilk çeyreği itibarıyla iPhone 11’in toplam aktif iPhone kullanıcısı payının yüzde 15, iPhone 12’nin payının ise yüzde 16 olduğunu ekliyor. Ayrıca, “iPhone 11 serisi yalnızca piyasaya sürüldükten sonraki ilk günlerde iyi performans göstermedi, aynı zamanda iPhone 12 serisi piyasaya sürüldükten sonra da önemli bir süre boyunca satış oranını korudu.” diye de ekliyor.

Apple iPhone 11 Pro ve Pro Max‘in kurulu tabanı, 2020’nin ilk çeyreğinde iPhone 12 Pro ve Pro Max‘in 2021’in ilk çeyreğindeki yüzde 54’üne kıyasla yüzde 44’ü oluşturdu. Öncekilerle karşılaştırıldığında, iPhone 12 serisi Pro modelleri daha farklı özelliklere sahip diyor Counterpoint.

Rapor, veri araştırma firmasının iPhone 12’nin Ekim ayında en çok satan 5G akıllı telefon olduğunu açıklamasının hemen ardından geldi. Counterpoint’e göre, iPhone’ların genel kullanıcı tabanı geçen yıl yüzde 2 arttı, ancak Apple’ın iPhone satış rakamlarını açıklamayı bıraktığı göz önüne alındığında bu doğrulanamıyor.