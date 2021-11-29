iPhone 12 ve 13 Modellerinde Arama Sorunu Nedir? Nasıl Çözebilirim?

Günümüzün en popüler akıllı telefon markalarından biri olan Apple, belirli aralıklarla iOS güncelleştirmelerini kullanıcılarına sunuyor. iOS güncellemeleriyle beraber birçok yeni özellik geliyor ve bazı sorunlar gideriliyor. Son aylarda sıkça dile getirilen iPhone arama sorunu, gelen ufak güncelleme ile iyileştirildi.

Herkesin merakla beklediğini iOS 15.2 güncellenmesi gelmeden Apple bir güncelleme daha getirdi. Küçük bir güncelleme olan iOS 15.1.1, bazı iPhone cihazlarda yaşanan hat kopmalarına yönelik bir güncelleme olarak geldi.

Özellikle birçok iPhone kullanıcısı, Apple’a hat kopmaları hakkında şikayet metni yolladı. Hal böyle olunca Apple, beklenenden önce küçük bir güncelleştirme ile sorunu giderdi. Özellikle iPhone 12 ve 13 modellerine sahip kullanıcılar bu hat kopma sorununu yaşıyordu.

iPhone 12 ve 13 Modellerinde Hat Kopma Sorununu Nasıl Çözerim?

Bazı iletişim operatörleri, iPhone 12 ve 13 cihazlarına sahip kişilere güncelleme yapmaları konusunda bilgi mesajları gönderdi. Özellikle gelen güncellemeleri yapmayan cihazlarda yaşanan bu sorun, birçok insanın aklına operatör kaynaklı yaşandığını düşüncesini getirdi. Aslında hat kopma sorunları operatör ile alakalı değil telefon güncellemeleri ile alakalıydı. Bu sorunu yaşayan iPhone 12 ve 13 cihazlarına sahip kullanıcıların çözüm yolu çok basit.

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek iOS 15.1.1 sürümüne güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer güncelleme işlemini yapmak istemiyorsanız ve herhangi bir hat kopma sorunu yaşamıyorsanız, iOS 15.2 güncellemesini bekleyebilirsiniz.

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