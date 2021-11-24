iTunes Telefonu Görmüyor – iPhone Bilgisayarda Gözükmüyor

iPhone cihazlarında müzik dinlemek için kullandığınız program olan iTunes, bazı zamanlarda sorunlar yaşatabiliyor. iTunes uygulamasına müzik atmak için bir bilgisayar kullanmamız gerekiyor. iTunes uygulaması olmadan iPhone cihazlarda müzik dinlemek imkansızdır. Bu işlemi yaparken, iTunes telefonu görmüyor sorunu ile çok kez karşılaşıyoruz.

Birçok iPhone kullanıcısı, iTunes programını kullanırken sorunlar yaşıyor. Bunlardan en çok yaşananı ise, iTunes programının bilgisayara bağlı iPhone cihazını görmemesi sorunudur.

Peki bu sorun neden kaynaklanır. Bu sorun, Windows 10 işletim sistemi iPhone’unuz için otomatik olarak bir sürücü yükler ve böylelikle bağlanır, ancak bu sürücüyü yüklediğinde, iTunes ile bağlantı için gerekli olan sürücüyü yükleyemez. Bu sorunun üstesinden gelmek için sürücü manuel olarak başlatmanız gerekir.

iTunes iPhone’u Tanımıyor

Bu sorun ile karşılaştığınızda ilk olarak, iPhone ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. iPhone’da sıfırlama yapmak için, Ana Sayfa düğmesini ve güç düğmesini basılı tutun ve Apple logosunu görene kadar bırakmayın. iPhone’unuz yeniden başlatıldıktan sonra devam edin ve bilgisayarınızı da yeniden başlatın. Tekrar bağlanmayı deneyin ve çalışıp çalışmadığını görün.

Eğer sorun devam ediyorsa iTunes veya iOS için güncelleme gelmiş demektir. Bunun için iPhone cihazınızın en son sürüme sahip olduğundan emin olmalısınız. Eğer bir bilgisayar ile bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, güncellemeleri denetle seçeneğini kullanılabilirsiniz. Eğer ki iPhone cihazınızdaysanız, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi yolunu takip ederek güncelleştirmelere bakabilirsiniz.

iTunes iPhone’u Görmüyor

Diyelim ki bağlantı yaptınız ama iPhone bilgisayarda gözükmüyor. Bu sorunla karşılaştığınız zaman aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz.

Tamamen kapatın ve iTunes’u yeniden başlatın.

IOS aygıtını bilgisayardaki değişik bir USB bağlantı noktasına bağlayın.

iPhone’u yeniden başlatın.

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Farklı bir kablo kullanın.

iTunes’u yeniden yükleyin.

Arama kutusuna “Aygıt Yöneticisi” yazın ve iPhone sürücülerini yukarıdaki gibi güncelleyin.

Bu işlemleri sırasıyla yaptığınız zaman sorunun ortadan kalktığını göreceksiniz. iTunes’un telefonu görmemesi ile alakalı sorunun ana sebebi genelde üçüncü taraf kabloların kullanılmasıdır. Bu kablolar orijinal veya sertifikalı değil ise, iTunes iPhone’u algılayamayabilir ve iTunes telefonu görmüyor sorunu yaşanabilir.

iPhone veya iPad’iniz iTunes tarafından görünmüyorsa ve bilgisayarınıza takıldığında şarj olmuyorsa, bu USB bağlantı noktasında bir sorun olabilir. Kablonun USB ucunu alıp başka bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin; aynı şekilde, bir çeşit USB hub kullanıyorsanız, çıkarın ve şarj kablosunu direkt olarak bilgisayarınıza takın.

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