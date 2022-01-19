iPhone 13 ve iPhone 13 Mini Arasındaki Farklar Nelerdir?

iPhone 13 ve 13 mini, Pro varyantlarına göre daha uygun fiyat etiketleriyle sunuluyor. Bu iki model arasında çok fazla fark yok ve Pro varyantlarında kesinlikle daha fazla fark var. Gelelim arasındaki farklara;

Tasarım



Apple iPhone 13 ve iPhone 13 mini tamamen aynı tasarıma sahip: telefonların tek farklı yönü boyutları. iPhone 13 mini, daha kompakt ve cep dostu olduğu için daha çekici görünüyor, ancak daha küçük bir ekrana sahip, bu nedenle üretkenlik ve oyun için biraz ekran bazında yetersiz kalıyor. Yeni Apple cihazları, iPhone 12 serisiyle aynı düz kenarlıkların yanı sıra cam bir sırt ve alüminyum çerçeve ile birlikte geliyor. Her iki telefon da Gorilla Glass tarafından korunan bir ön cama ve bir arka cama sahip ve IP68 sertifikası ile su ve toz geçirmez.

Ekran

Ekranlardan bahsetsek bile, bu iki cihaz neredeyse aynı: Diyagonal ve çözünürlük ne gibi değişiklikler oluyor. iPhone 13, 6.1 inçlik bir diyagonal ve 1170 x 2532 piksel çözünürlüğe sahipken, iPhone 13 mini, 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip 5.4 inç ekrana sahip. Geri kalanı için, hemen hemen aynılar. Bu cihazlar, HDR10 sertifikası, Dolby Vision ve 1200 nit maksimum parlaklığın yanı sıra geniş bir renk gamı ​​ve True-tone teknolojisine sahip Super Retina XDR OLED panellere sahiptir. Kimlik doğrulama için parmak izi okuyucusu yoktur, ancak bu telefonlar en iyi 3D yüz tanıma teknolojisi olan Face ID’ye güvenebilir.

Özellikler ve Yazılım

Donanım söz konusu olduğunda hiçbir değişiklik gözümüze çarpmıyor. Bu cihazlar, seçilen yapılandırmaya bağlı olarak 4 GB RAM ve 128, 256 veya 512 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş, maksimum 3.22 GHz frekansla 5 nm’de oluşturulmuş aynı Apple A15 Bionic yonga setine sahiptir. iPhone 13 ve 13 mini’nin işlemcisi GPU tarafında azaltıldığı için Pro varyantlarının daha iyi GPU performansı sağlayabildiğini unutmayın. iPhone 13 ve mini varyantı, GPU performansı açısından yüzde 30’luk bir iyileşme sağlarken, Pro varyantları yüzde 50’ye kadar çıkıyor.

Kamera

Kamera konfigürasyonu önceki nesillere kıyasla değişmeden kalır ve bu iki cihaz arasında da aynıdır. iPhone 13 ve 13 mini, f/1.6 odak açıklığına ve sensör kaydırmalı OIS’ye sahip 12 MP ana kamera ile donatılmıştır. Ana kamera, f/2.4 odak açıklığına sahip 12 MP ultra geniş sensörle eşleştirildi. Telefonlar, stereo ses ve Dolby Vision HDR ile 60 fps’de 4K videolar kaydedebiliyor. Ön panelde, 60 fps’de 4K videolar kaydeden 12 MP’lik bir selfie kamerası ve 3 boyutlu yüz tanıma ve derinlik hesaplaması için bir SL 3D sensör bulunuyor.

Fiyat

iPhone 13 ve 13 mini fiyatları piyasaya göre değişiklik gösteriyor. Vanilya versiyonu Avrupa’da 899 € ve ABD’de 800 $’a mal olurken, mini varyant Avrupa’da 799 €’dan ve ABD’de 700 $’dan başlıyor.

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