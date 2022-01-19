Bugün sizlere iPhone DFU modu nedir açıklayacağız. Bu sistem cihazın yazılım güncellemesi yapmasını sağlayan bir moddur. iPhone cihazınızda herhangi bir veri kaybı yaşamadan, yazılımı güncellemek ve eski haline getirme bu sistem ile mümkün olacaktır. DFU moda geçiş yapmak ise biraz karmaşık. Fakat anlatacağımız adımlar sayesinde sizler de zor durumda kaldığınızda cihazınızı DFU moduna taşıyabilirsiniz.

İlk olarak bu moda geçişin çok basit olmadığını ve doğru anı tutturmak için birkaç kez deneme yapmanız gerekebileceğini söyleyerek başlayalım. iPhone cihazınızın kutusunda bulunan lightning bağlantı kablosunu alıp telefonunuzu Mac veya PC’ye takın. Bu noktada iPhone’unuzun açık ya da kapalı olması fark etmez. Yalnız kurtarma modu öncesi cihazınızda iTunes açık olmalıdır.

Sonra iPhone’unuzun güç ve ana ekran düğmesine aynı anda uzun bir süre basılı tutun. “iTunes kurtarma modunda bir iPhone tespit etti” yazısını görünce güç düğmesine basmayı bırakıp ana ekran düğmesine basılı tutmaya devam edin. Bir süre sonra bu tuşa da basmanız gerekmeyecek.

Telefonun ekranı karardıktan sonra Apple logosu çıkarsa ya da iTunes simgesi görüyorsanız biraz daha uzun süre düğmelere basmanız gerekmektedir. “iPhone’unuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, iPhone’u Geri Yükle’yi tıklayarak orijinal ayarlarını geri yükleyebilirsiniz” mesajı sayesinde de iPhone Kurtarma Modu ekranına ulaşmak için “iPhone’a Geri Yükle” komutunu onaylayın. Artık ”geri yükle” alternatifine dokunduğunuzda telefonunuz eski haline dönecek.

iPhone 8 DFU Moduna Alma Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızda iTunes en yeni sürümünü yükleyin.

iTunes açıksa, kapatın. iPhone bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes açın.

iPhone bilgisayara bağlandığında Ses açma tuşuna basıp hızlıca bırakın. Ardından Ses kısma tuşuna basıp hızlı bir şekilde bırakın.

iTunes logosu bulunan kurtarma modu ekranını görünene kadar Güç tuşuna ( yan düğme) basılı tutun.

iTunes kurtarma modunda olan bir cihaz bulunduğu uyarısı çıkacak. Bu işlemlerden sonra güncelleme ya da geri yükleme işlemini yapabilirsiniz.

Ayrıca bkz: Apple, Yeni ve Ucuz Bir iPadle Geri Dönüyor