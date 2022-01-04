iPhone 13, Yine Satış Rekorları Kırıyor!

Apple, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max‘ten oluşan iPhone 13’ü Eylül 2021’de piyasaya sürdü. Piyasaya çıkmalarından bu yana bu akıllı telefonlar dünya çapında oldukça iyi satıyor. Aslında, bir araştırma notuna göre, Cupertino merkezli teknoloji devi, yalnızca tatil sezonunda bile milyonlarca sattı.

Rapora göre Apple, tatil sezonunda sadece 40 Milyon telefon sattı. Aynı not, Apple’ın yakında 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşacağını da öngörüyor. Bu arada, Apple dün 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan; dünyanın ilk halka açık şirketi oldu.

Analist, iPhone 13 satışlarının 2022’de artmaya devam edeceğini tahmin ediyor. Bunun nedeni, teknoloji firmasının 2021’in 4. çeyreğinde talebi karşılayamaması. Son çeyrekte talep, arzı 12 milyon birim kadar geride bıraktı.

Bu nedenle, arz, 2022’nin ilk yarısındaki kıtlık da önümüzdeki iki çeyrekte (Q1 2022 ve Q2 2022) azalacak. Yani iPhone 13 serisinin iPhone 14 serisi çıkana dek büyük bir ilgi göreceğini söyleyebiliriz.