iPhone 14, artan Çin-Tayvan gerilimi nedeniyle ertelenebilir

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi‘nin Tayvan ziyaretini duymuşsunuzdur. Son zamanlarda tüm haberlerde bu var. Ancak bunun iPhone 14 sürümüyle ne kadar alakalı olduğunu sorabilirsiniz?

Çoğunuzun bildiği gibi, Apple TSMC’nin en büyük müşterisidir ve şirket, iPhone’ların monte edildiği Çin’deki Pegatron’a çip gönderiyor. Ve Pelosi’nin Tayvan ziyareti, Çin-Tayvan ilişkisine daha da büyük bir yük getirdi. Sonuç olarak, ÇHC (Çin Halk Cumhuriyeti), nakliye belgelerinde “Tayvan” veya “Çin Cumhuriyeti”nden söz edilmesini yasaklayan yeni düzenlemeler getirdi. Bu da, donanımın tamamı olmasa da bir kısmının Tayvan’a iade edilebileceği ve sonuç olarak iPhone 14 üretimini geciktirebileceği anlamına geliyor.

Daha da kötüsü, Pegatron’un Başkan Yardımcısı ve TSMC’den üst düzey yöneticiler ziyaret sırasında Pelosi ile görüldü, bu nedenle bu, Apple ve diğer ABD merkezli şirketlerin yakalandığı ÇHC ve Tayvan arasında daha şiddetli bir ticaret savaşının başlangıcı olabilir. ortada.

Apple, Tayvanlı ortaklarıyla halihazırda görüşmelerde bulunuyor ve “Tayvan’da Üretildi” veya “Çin Cumhuriyeti” etiketlerinin kaldırılmasını veya değiştirilmesini istedi. Ming-Chi Kuo’nun kaynaklarının Foxconn’un Hindistan fabrikasından 6.1 inçlik iPhone 14 birimlerinin çıkacağını iddia etmesi de şaşırtıcı değil. Apple ilk kez üretimini güçlü bir şekilde çeşitlendiriyor.

Haber, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max‘in ekranları ve kamera lenslerinde bazı kaliteli üretim sorunları olduğuna dair söylentiler olduğu için mümkün olan en kötü zamanda geldi.