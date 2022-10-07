iPhone 14 Plus artık mağazalarda ve çevrimiçi olarak mevcut

Kardeşlerinden üç hafta sonra gelen iPhone 14 Plus artık Apple Mağazaları, yetkili satıcılar ve çevrimiçi olarak satın alınabilir. ABD’de ayda 900 $ karşılığında bir tane alabilirsiniz. Tüm iPhone 14 serisi için daha fazla fiyatlandırma ayrıntısını burada bulabilirsiniz.

Bazı bölgelerin Plus modelini önümüzdeki hafta alacağını ve birkaçının da bundan sonraki hafta alacağını unutmayın, liste için aşağıya bakın.

iPhone 14 Plus’ın kendisine gelince, 6,7 inçlik bir ekran getiriyor – 14 Pro Max kadar büyük ve aynı Seramik Kalkan ile aynı keskinlikte. Ancak, yalnızca 60Hz’de (120Hz yerine) çalışır ve o kadar parlak değildir.

Yine de büyük iPhone hayranları artık Pro Max parası harcamak zorunda kalmıyor ve bu iyi bir şey. Ayrıca Apple, Plus’ı şimdiye kadarki en iyi pil ömrüne sahip iPhone olarak tanıtıyor ve iç kısımların daha iyi ısı dağılımı ve tamir edilebilirlik için tasarlandığını söylüyor.

Ön sipariş verilerine bakan analistler, Plus’ın tüketiciler arasında pek popüler olmadığını, ancak yakında gerçek satış rakamlarına ilişkin verilere sahip olacağımızı bildirdi. Bir tane almakla ilgileniyorsanız, bunu aşağıdaki ülkelerde yapabilirsiniz:

Bugün mevcut olan ülkeler: Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Singapur, İspanya, Tayland, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve 30’dan fazla diğer bölge.

14 Ekim’de: Malezya, Suudi Arabistan, Türkiye ve diğer 20 bölge

28 Ekim: Brezilya, Kolombiya ve Meksika

Not. iPhone 14 Plus’ı inceleyeceğiz, bu nedenle yeni modele derinlemesine bakmak için bizi izlemeye devam edin.