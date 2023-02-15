iPhone 14 Pro, Performansta Samsung Galaxy S23 Ultra’yı Geçti!

Samsung Galaxy S23 serisi geçtiğimiz günlerde Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. Aralarında en dikkat çeken model kuşkusuz Galaxy S23 Ultra oldu. Performansı ve yetenekleri ile ön plana çıkan telefon, Android telefonlar arasında en iyi amiral gemisi olma hakkını da kazanmış durumda. Fakat iPhone 14 Pro ile kapışabilir mi dersiniz ?

Galaxy S23 Ultra, Qualcomm ve Samsung ile ortaklaşa geliştirilen özel bir Snapdragon 8 Gen 2 işlemci kullanıyor. Ayrıca telefonun boyutu nedeniyle daha iddialı soğutma çözümlerine sahip.

Ancak daha yeni olmasına ve bu özelliklere sahip olmasına rağmen S23 Ultra, iPhone 14 Pro’yu geçemiyor. CompareDial’ın Geekbench testine göre iPhone 14 Pro, Galaxy S23 Ultra’yı %21,02 oranında geride bıraktı.

Tek çekirdek performans testinde iPhone 14 Pro 1.874 puan alırken, Galaxy S23 Ultra yalnızca 1.480 puan aldı. iPhone 14 Pro, Galaxy S23 Ultra’yı %21,02 oranında geride bıraktı. Ancak iş çok çekirdekli testlere geldiğinde aradaki fark %14,86’ya kadar azaldı.

iPhone 14 Pro 5.384 puanla liderliğini korurken, Galaxy S23 Ultra 4.584 puan aldı. İlginç bir şekilde, tek çekirdekli performans açısından, A15 Bionic ve 5 çekirdekli GPU’ya sahip eski iPhone 14, Samsung Galaxy S23 Ultra’dan daha iyi performans gösteriyor.

Apple’ın A serisi işlemcilerdeki başarısı zaten bir sır değildi. Geçen yıl yapılan bir testte de benzer sonuçlar alınmış ve A15 ile gelen iPhone 13, Galaxy S22’den daha iyi puanlar almıştı. Hatta tek çekirdek puanına göre iPhone 13, S23 serisinden daha iyi performans gösteriyor. Ancak bu testler, bir telefonun diğerinden daha kötü olduğu anlamına gelmiyot.