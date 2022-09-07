iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max Modellerinin Fiyatı Belli Oldu!

Teknoloji devi Apple, bugün yaptığı büyük etkinlikle beraber uzun zamandır beklenen iPhone 14 serisini teknoloji dünyasına tanıttı. Serininin göz bebekleri olan iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin teknik özellikleri ve satış fiyatı da belli oldu.

Apple, uzun zamandır üzerinde çalıştığı iPhone 14 serisinin sonunda tanıtımını gerçekleştirdi. Teknoloji dünyasının gözü kulağı bu etkinlikteydi. Apple yeni iPhone serisini tanıtırken kendisi için büyük adımlara imza attı. Apple, yeni iPhone 14 serisi için tüm zamanların en iyi bataryaya sahip serisi olacağını gururla söyledi. Böylece kullanıcılar tarafından çok şikayet edilen sorunda çözüme kavuşmuş oldu.

Serinin öne çıkılan modellerini olan Pro ve Pro Max modelleri, şu ana kadar yapılmış ve satışa çıkan en iyi iPhone modelleri olarak adlandırıldı. Gerek teknik özellikleri gerekse dizaynı ile beraber adeta görenleri büyüsüne katmayı başardı. Bu iki telefonun hem tüm özellikleri hem de ülkemizde fiyatları belli oldu.

iPhone 14 Pro özellikleri şu şekilde;

Ekran: 6.1 inç, 2532 x 1170, 480 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz

6.1 inç, 2532 x 1170, 480 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz İşlemci: Apple A16 Bionic çip

Apple A16 Bionic çip Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

6GB RAM (LPDDR5) Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

128GB / 256GB / 512GB / 1TB Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera

48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama

12MP, otomatik odaklama Batarya: 3200 mAh, 30W kablolu hızlı şarj

3200 mAh, 30W kablolu hızlı şarj Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit

Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit Boyut ve Ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.6mm, 215g

iPhone 14 Pro Max özellikleri şu şekilde;

Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284, 458 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz

6.7 inç, 2778 x 1284, 458 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz İşlemci: Apple A16 Bionic çip

Apple A16 Bionic çip Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

6GB RAM (LPDDR5) Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

128GB / 256GB / 512GB / 1TB Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera

48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama

12MP, otomatik odaklama Batarya: 4323 mAh, 30W kablolu hızlı şarj

4323 mAh, 30W kablolu hızlı şarj Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit

Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit Boyut ve Ağırlık: 160.7 x 78.5 x 7.8mm, 255g

iPhone 14 Pro’nun Türkiye satış fiyatı 39.999 TL olurken, iPhone 14 Pro Max’in satış fiyatı ise 43.999 TL oldu.

Yeni iPhone 14 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri