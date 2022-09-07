iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max Modellerinin Fiyatı Belli Oldu!

Teknoloji devi Apple, bugün yaptığı büyük etkinlikle beraber uzun zamandır beklenen iPhone 14 serisini teknoloji dünyasına tanıttı. Serininin göz bebekleri olan iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin teknik özellikleri ve satış fiyatı da belli oldu.
Apple, uzun zamandır üzerinde çalıştığı iPhone 14 serisinin sonunda tanıtımını gerçekleştirdi. Teknoloji dünyasının gözü kulağı bu etkinlikteydi. Apple yeni iPhone serisini tanıtırken kendisi için büyük adımlara imza attı. Apple, yeni iPhone 14 serisi için tüm zamanların en iyi bataryaya sahip serisi olacağını gururla söyledi. Böylece kullanıcılar tarafından çok şikayet edilen sorunda çözüme kavuşmuş oldu.
Serinin öne çıkılan modellerini olan Pro ve Pro Max modelleri, şu ana kadar yapılmış ve satışa çıkan en iyi iPhone modelleri olarak adlandırıldı. Gerek teknik özellikleri gerekse dizaynı ile beraber adeta görenleri büyüsüne katmayı başardı. Bu iki telefonun hem tüm özellikleri hem de ülkemizde fiyatları belli oldu.
iPhone 14 Pro özellikleri şu şekilde;
- Ekran: 6.1 inç, 2532 x 1170, 480 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz
- İşlemci: Apple A16 Bionic çip
- Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)
- Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
- Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera
- Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama
- Batarya: 3200 mAh, 30W kablolu hızlı şarj
- Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit
- Boyut ve Ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.6mm, 215g
iPhone 14 Pro Max özellikleri şu şekilde;
- Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284, 458 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz
- İşlemci: Apple A16 Bionic çip
- Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)
- Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
- Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera
- Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama
- Batarya: 4323 mAh, 30W kablolu hızlı şarj
- Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit
- Boyut ve Ağırlık: 160.7 x 78.5 x 7.8mm, 255g
iPhone 14 Pro’nun Türkiye satış fiyatı 39.999 TL olurken, iPhone 14 Pro Max’in satış fiyatı ise 43.999 TL oldu.
Yeni iPhone 14 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri