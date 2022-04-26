iPhone 14 Pro’da daha dar yan çerçeve olabilir

iPhone 14 Pro, mevcut nesle kıyasla daha dar çerçevelere sahip olacak. Bu, söylentilere göre iPhone 14 Pro ve iPhone 13 Pro‘nun CAD şemalarına yan yana bakıldığında kanıtlanmıştır. Fark çok büyük değil, ancak Face ID öğeleri için tam boyutlu bir çentikten hap şeklindeki bir oyuğa geçişle birleştiğinde, iPhone 14 Pro etkili bir şekilde daha büyük bir ekran görüntüleme alanına sahip olacak.

Bu CAD çizimleri, gördüğümüz ilk çizimler değil. iPhone 13 Pro‘ya kıyasla biraz daha kalın bir gövde ve çoğunlukla değişmemiş genişlik ve yükseklik ortaya çıkaran iPhone 14 Pro’nun CAD tabanlı çok ayrıntılı görüntülerini daha önce gördük.

Boyut açısından, iPhone 14 serisi hem normal hem de Pro formda 6.1 inç ve 6.7 inç ekran sunacak. Hap şeklindeki yeni çentiğin Pro’ya özel olması muhtemel. Analist Ming-Chi Kuo, 14 modelin hepsinin otomatik odaklamalı özçekim kameraları alacağını (evet, iPhone’un özçekimi her zaman sabit odaklı olmuştur), ancak Touch ID veya periskop yakınlaştırma kamerası olmayacak.