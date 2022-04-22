iPhone 14 Serisi, Sağlam OLED Ekranlarla Gelecek

Çinli şirket BOE’nin, iPhone 14 ekranının üretimi için Apple ile bir anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. Anlaşmanın 50 milyon yuan (7,75 milyon dolar) değerinde olduğu bildiriliyor ve BOE’nin iPhone 14 için OLED ekranların dörtte biri kadarını üreteceğini de gözler önüne seriyor. Bu arada BOE, Çin’in lider OLED üreticisi ve Samsung’dan sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor.

BOE, yalnızca iPhone 14 modellerinde bulunacak 6.1 inçlik panelleri sağlayacak. Yeni iPhone 14 serisindeki daha yüksek modeller için tedarik sağlamayacak. Bu daha yüksek modeller (iPhone 14 Pro, Max, vb.) LG ve Samsung tarafından karşılanmaya devam edecek.

Yeni iş, mevcut iPhone üretim yörüngesine ilk kez giren BOE için bir nimet. Ancak BOE, eski iPhone’lar için mevcut modellerin ve panellerin yedek sürümlerinin; üretimi için Apple ile halihazırda işlevsel bir ortaklığa sahip.

BOE’nin yeni nesil iPad’ler ve MacBook’lar için OLED paneller tedarik edeceğine dair raporlarla iPad ve MacBook üretimine de giriş yaptığı ortaya çıktı. Yani iPhone 14 için sağlam paneller geliyor da diyebiliriz.