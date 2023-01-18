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iPhone 15 Pro Max, Eşsiz Bir Periskop Lensle Gelecek!

Her zaman olduğu gibi, iPhone 15 serisi bu yıl ilkbaharda çıkış yapabilir. Söylentilere göre Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max arasındaki farklılığı, bazı önemli donanım özelliklerini üst düzey modelle sınırlandırarak artırmayı planlıyor. Marka, en üst modelinin adını iPhone 15 Ultra olarak bile değiştirebilir.

Ayşen Sıla

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Temmuz 2022’de Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 15 Pro Max’in Apple‘ın 2023 serisinde periskop kamera lensi olan ve gelişmiş optik yakınlaştırmadan yararlanan tek akıllı telefon olacağını açıkladı. Şimdi, yeni bir rapor, şirketin periskop lenslerini LG Innotek’ten almayı planladığını gösteriyor.

Rapora göre iPhone 15 Pro Max’in periskop merceğinde kullanılan OIS aktüatörleri LG Innotek ve Jahwa Electronics tarafından sağlanacak ve iki şirket sırasıyla %70 ve %30 tedarik edecek. Görünüşe göre Apple, mevcut tedarikçileri Japan Alps ve Mitsumi’yi değiştiriyor.

Hem LG Innotek hem de Jahwa, sektörde tanınmış isimlerdir. Jahwa, bilye kılavuzlarına dayalı aktüatörlerde özellikle Samsung Electronics ve Samsung Electro-Mechanics ile çalıştı. Koreli şirketin yaklaşan Galaxy S23 serisi ve Galaxy A54 için bileşenleri tedarik ettiği ortaya çıktı.

Her zaman olduğu gibi, iPhone 15 serisi bu yıl ilkbaharda çıkış yapabilir. Söylentilere göre Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max arasındaki farklılığı, bazı önemli donanım özelliklerini üst düzey modelle sınırlandırarak artırmayı planlıyor. Marka, en üst modelinin adını iPhone 15 Ultra olarak bile değiştirebilir.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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