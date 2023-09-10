iPhone 15 Serisinin Boyutları ve Ağırlıkları Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinin başında gelen Apple, kısa bir süre sonra yeni göz bebeği iPhone 15 serisinin tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtıma sayılı günler kalırken, iPhone serisinin boyutları ve ağırlıkları açıkladı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı telefonlar insanların hayatında önemli bir yere sahip oldu. Bu akıllı telefon dünyasının en önemli markalarından olan Apple, yeni nesil iPhone serisini önümüzdeki günlerde tanıtacak. 12 Eylül’de düzenlenecek etkinliğe kısa bir zaman kalırken, merak edilen detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Netleşen detaylara bakıldığı zaman Pro modellerinin Titanyum alaşımlı bir kasayla geleceğini biliyorduk. Bu malzeme bir önceki seride paslanmak çelik olarak karışımıza çıkmıştı. Önceki seriden ilk farklılık Pro modellerini kasa yapısı olacak. Titanyum kasa, paslanmaz çeliğe göre daha hafif ancak maliyeti daha fazla, bu yüzden telefon maliyetinin artması bekleniyor.

iPhone 15 serisinin ağırlık ve boyut detayları ise şu şekilde;

iPhone 15 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Kalınlık 7,8 mm 8,25 mm 8,25 mm Uzunluk 147,6 mm 146,6 mm 159,9 mm Genişlik 71,6 mm 70,6 mm 76.7 mm Ağırlık 171 gr 188 gr 221 gr

Tanıtama kısa süre kalmışken, tüm insanlar gözünü Apple’in sızıntılarına ve haberlerine çevirdi. Özellikle ülkemizde birçok teknoloji meraklısı iPhone 15 serisinin fiyatları merak ediyor ancak şu an sadece iPhone serisinin boyutları ve ağırlıkları konusunda açıklama geldi.

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