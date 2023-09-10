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iPhone 15 Serisinin Boyutları ve Ağırlıkları Belli Oldu!

İbrahim Özbek

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Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinin başında gelen Apple, kısa bir süre sonra yeni göz bebeği iPhone 15 serisinin tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtıma sayılı günler kalırken, iPhone serisinin boyutları ve ağırlıkları açıkladı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı telefonlar insanların hayatında önemli bir yere sahip oldu. Bu akıllı telefon dünyasının en önemli markalarından olan Apple, yeni nesil iPhone serisini önümüzdeki günlerde tanıtacak. 12 Eylül’de düzenlenecek etkinliğe kısa bir zaman kalırken, merak edilen detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Netleşen detaylara bakıldığı zaman Pro modellerinin Titanyum alaşımlı bir kasayla geleceğini biliyorduk. Bu malzeme bir önceki seride paslanmak çelik olarak karışımıza çıkmıştı. Önceki seriden ilk farklılık Pro modellerini kasa yapısı olacak. Titanyum kasa, paslanmaz çeliğe göre daha hafif ancak maliyeti daha fazla, bu yüzden telefon maliyetinin artması bekleniyor.

iPhone 15 serinin boyutları ve ağırlığı

iPhone 15 serisinin ağırlık ve boyut detayları ise şu şekilde;

iPhone 15iPhone 15 ProiPhone 15 Pro Max
Kalınlık7,8 mm8,25 mm8,25 mm
Uzunluk147,6 mm146,6 mm159,9 mm
Genişlik71,6 mm70,6 mm76.7 mm
Ağırlık171 gr188 gr221 gr

Tanıtama kısa süre kalmışken, tüm insanlar gözünü Apple’in sızıntılarına ve haberlerine çevirdi. Özellikle ülkemizde birçok teknoloji meraklısı iPhone 15 serisinin fiyatları merak ediyor ancak şu an sadece iPhone serisinin boyutları ve ağırlıkları konusunda açıklama geldi.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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