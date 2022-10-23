iPhone 15 Ultra Titanyum Kaplama İle Geliyor!

Günümüzün en büyük teknolojik şirketlerinden biri olan Apple geçtiğimiz ay iPhone 14 serisi ile teknoloji dünyasında ne kadar iddialı olduğunu göstermiş oldu. Yeni çıkan serinin ardından bu seferde iPhone 15’in ne zaman çıkacağı konuşulmaya başlandı.

Söylentilere göre şirket model isimlerinde değişikliğe gideceklerini belirtmiş. Yeni çıkacak olan model iPhone 15 Pro Max yerine, iPhone 15 Ultra ismini alacak ayrıca yeni çıkan modelin titanyum bir kasaya sahip olacağı söyleniyor.

Bildiğiniz gibi iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin çentik yerine Dynamic Island ve 48 Megapiksel kamera gibi oldukça yeni özelliklerin geldiğini biliyorsunuz. Fakat son seriden sonra şirket yeni çıkacak olan modelde köklü değişiklikler uygulamak istediğini anlayabiliyoruz.

Şirket yeni ismiyle çıkması beklenen iPhone 15 Ultra’nın periskop lense yer vereceği ve 8K video çekimi destekleyeceği belirtti. Kamera açısından herkesin beğenisini alan Apple yeni çıkaracağı model ile bu serüveni devam ettirmek istiyor.

Şirket yeni çıkaracağı model hakkında Pro ve Ultra arasındaki en büyük farkın titanyum kasa olacağını söyledi. Özellikle titanyum kasa olması telefona oldukça farklı bir görünüş katacağı muhtemel. iPhone 14 Pro ve Pro Max paslanmaz çelik kasaya sahipken iPhone 15 Ultra’nın titanyum kasa ile geleceği bilgiler arasında.

Gelecek olan bu titanyum kasa Apple etiket fiyatlarında oldukça artış olacağını belirtmek isteriz.

iPhone 14 Türkiye Fiyatları

Fiyatlarına gelecek olursak iPhone 14 Türkiye fiyatları şu şekilde;

128 GB: 30.999 TL

256 GB: 33.599 TL

512 GB: 38.899 TL

Apple iPhone 14 Plus Türkiye fiyatları şu şekilde;

128 GB: 34.999 TL

256 GB: 37.599 TL

512 GB: 42.899 TL

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