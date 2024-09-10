Ana Sayfa » Akıllı Telefon iPhone 16 ve 16 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Duyuruldu! Akıllı Telefon iPhone 16 ve 16 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Duyuruldu! Emine Emre 4 Görüntüleme

Apple Eylül etkinliği kapsamında yeni nesil cihazlarını tanıttı. Tanıtımı en çok merak edilen iPhone 16 serisi etkinliğe damgasını vurdu. Daha önce iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin özelliklerini aktarmıştık; bu içeriği sitemizde bulabilirsiniz. Şimdi ise iPhone 16 ve 16 Plus özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilenleri derledik. iPhone 16 serisi çıktı mı sorusu nihayet net bir cevaba kavuştu. İşte ayrıntılar…

iPhone 16 ve 16 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Duyuruldu!

iPhone 16 ve 16 Plus modeli tanıtımı gerçekleşti. Apple Glowtime etkinliğinin gözdesi olan iPhone 16 serisinin bu iki modeli Apple’ın yapay zeka paketi Apple Intelligence, A18 işlemci, yeni Capture Button ve Action Button ile gelmekte. İşte Apple’ın yeni telefonları hakkında merak edilen detaylar…

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin özellikleri için buraya göz atabilirsiniz.

iPhone 16 modelleri hem tasarım hem de teknik özellikleri kısmında birtakım değişiklikler sunuyor. Tasarım kısmında aslında göze çarpan bir farklılık yok ancak bazı düğmeler ve kamera kısmında ufak değişiklikler yer alıyor. Arka kamera adası kısmı diğer modellere göre biraz farklı ve dikey bir şekilde konumlandırılmış durumda. Kameranın bu şekilde konumlanması Vision Pro için video çekmeyi kolaylaştıracak. Flaş ise kamera adasının dışında yer alıyor.

iPhone 16 ve 16 Plus modelinde selef modellerde bulunan sessize alma tuşu Eylem Butonu ile değiştirilmiş durumda. Sağ kenarda ise Kamera Denetimi butonu bulunuyor ki bu da fotoğraf ya da video çekerken oldukça kolaylık sağlayan bir buton olarak karşımıza çıkıyor. Renk konusunda ise bu iki cihaz siyah, beyaz, mavi, yeşil ve pembe renk opsiyonları ile gelmekte. Selef modelde sarı renk seçeneği de bulunuyordu ancak yeni seride bu rek yerine beyaz eklenmiş durumda. Ayrıca renklerin daha tok bir tonda olduğunu söyleyebiliriz.

48 MP Ana Kamera

iPhone 16 ve 16 Plus modelinin en merak edilen özelliklerinden biri de elbette kamera özellikleri. Bu bağlamda ana kameranın 48 MP çözünürlüğe sahip olduğunu ve ultra geniş açı kameranın da 12 MP çözünürlüklü olduğunu söyleyebiliriz. Apple ultra geniş açı kamerasında diyafram açıklığını f/2.2 seviyesine çıkararak cihazların düşük ışıkta bile yüksek kaliteli çekim yapabilmesini sağlamış durumda.

Cihazların selfie kamerası ise 12 Megapiksel çözünürlüklü iken telefoto kamera da 2x zoom özelliğini koruyor. Bunun yanı sıra büyük diyafram açıklığı ve yüksek piksel özelliği sayesinde eski versiyonuna nazaran 2,6 kat daha fazla ışık yakalıyor.

Apple A18 Çip

Yonga seti kısmına baktığımızda ise iPhone 16 ve 16 Plus çip kısmında Apple A18’in yer aldığını söyleyebiliriz. 8 GB RAM ile gelen cihazlar, bu RAM büyüklüğü sayesinde AI paketi Apple Intelligence’ı çalıştırabiliyor. 8 GB RAM’den daha düşük bellekler bu AI teknolojisini çalıştıramıyor. A18 çipinin kendisine en yakın selef versiyonundan (A16 Bionic) CPU tarafında yüzde 30, GPU tarafında ise yüzde 40 daha iyi performans sunduğu söylenebilir. Daha önceki çip versiyonlarında bu oranların daha da yüksek olduğunu belirtelim.

Apple Intelligence Telefonları Başka Bir Boyuta Çıkarıyor

Ekran özelliklerine baktığımızda ise iPhone 16’nın 6,1 inç büyüklüğünde OLED panele, Plus modelinin ise 6,7 inç OLED panele sahip olduğunu aktaralım. Yani giriş segment modellerinde Apple ekran boyutlarını değiştirmedi. Yapay zeka özellikleri kısmına geldiğimizde ise iPhone 16 serisinin Apple Intelligence için özel olarak tasarlandı denilebilir. AI özelliklerinin bazıları cihazda çalışırken bazıları ise bulutta işlenmekte.

Apple’ın yapay zeka teknolojisi, Siri için de yeni bir döneme işaret etmekte. Siri, tekrarlayan fotoğrafları silmekten kişi kartlarını güncellemeye ve hatta “X kişisine mangal fotoğraflarından gönder” komutunu gerçekleştirmeye kadar farklı görevleri yerine getirebilecek. Siri öncelikle ABD İngilizcesini anlayabilse de 2025 yılında Japonca, Fransızca vb gibi farklı dilleri de anlayabilecek.

iPhone 16 Özellikleri

iPhone 16 özelliklerini kısaca listelememiz gerekirse:

Ekran: 6.1 inç, 60 Hz, 1179 x 2556, OLED, 2000 nit – 1 nit

İşlemci: Apple A18 (3nm)

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 48 MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.2)

Ön kamera: 12 MP (f/1.9)

Batarya : 3561 mAh, 25W MagSafe, 15W Qi2 kablosuz

: 3561 mAh, 25W MagSafe, 15W Qi2 kablosuz Yazılım: iOS 18

Renkler: Mavi, Pembe, Beyaz, Siyah ve Yeşil

Diğer: WiFi 7

iPhone 16 Plus Özellikleri

iPhone 16 Plus özelliklerini kısaca listeleyelim:

Ekran: 6.7 inç, 60Hz, 1290×2796, OLED, 2000 nit – 1 nit

6.7 inç, 60Hz, 1290×2796, OLED, 2000 nit – 1 nit İşlemci: Apple A18 (3nm)

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Arka kamera: 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.2)

Ön kamera: 12MP (f/1.9)

Batarya: 4006 mAh, 25W MagSafe, 15W Qi2 kablosuz

Yazılım: iOS 18

Renkler: Mavi, Pembe, Beyaz, Siyah ve Yeşil

Diğer: WiFi7, BT 5,3

iPhone 16 ve 16 Plus Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Çıkacak?

iPhone 16 fiyatı depolama alanlarına göre farklılık göstermekte ancak yaklaşık 800 dolardan başladığını söyleyebiliriz. iPhone 16 Pus fiyatı ise 900 dolardan başlamakta. Cihazların çıkış tarihi ise 20 Eylül 2024 olarak deklare edildi. Ancak iPhone 16 ve 16 Plus ön siparişleri 13 Eylül’de başlayacak. Söz konusu modellerin fiyatları aşağıdaki tabloda yer almaktadır: