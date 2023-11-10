iPhone 4 SE Modelinin Tasarımı Belli Oldu!

Apple’ın uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı iPhone 4 SE modelinin tasarım detayları çıktı. Bu model tanıdık bir tasarım ile gelecek.

Apple kullanmak isteyen ancak fiyatını yüksek bulanlar için tasarlanan iPhone 4 SE modeli, şimdiden tüm gözleri üzerine çekti. 4. nesil olarak gelecek olan model için her geçen gün haberler gelmeye devam ediyor. Serinin 2. ve 3. modellerinde iPhone 8 modelinin tasarımı kullanılırken, serinin 4. telefonu iPhone 14 tasarımını sahip olacak.

Ghost olarak bilinen iPhone SE 4 için yeni haberler geliyor. Apple’ın uygun fiyatlı, bütçe odaklı serisi SE’nin 4. nesli olacak olan iPhone SE 4 tasarım konusunda çağ atlayacak. Buna göre iPhone SE 4, 2. ve 3. nesilde kullanılan iPhone 8 kasa tasarımından kurtulacak ve iPhone 14 tasarımına sahip olacak.

iPhone 14 ile benzer tasarıma sahip olsa da, birçok kullanıcının merakla beklediği “Dinamik Ada” özelliği maalesef iPhone 4 SE’de karşımıza çıkmayacak. Bu modelinin 48 MP kameraya sahip olması bekleniyor.

Uygun Fiyatlı Vivo Y27 ve Y17s Satışa Çıktı!