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iPhone 4 SE Modelinin Tasarımı Belli Oldu!

Apple'ın uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı iPhone 4 SE modelinin tasarım detayları çıktı. iPhone 4 SE tanıdık bir tasarım ile gelecek.

İbrahim Özbek

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Apple’ın uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı iPhone 4 SE modelinin tasarım detayları çıktı. Bu model tanıdık bir tasarım ile gelecek.

Apple kullanmak isteyen ancak fiyatını yüksek bulanlar için tasarlanan iPhone 4 SE modeli, şimdiden tüm gözleri üzerine çekti. 4. nesil olarak gelecek olan model için her geçen gün haberler gelmeye devam ediyor. Serinin 2. ve 3. modellerinde iPhone 8 modelinin tasarımı kullanılırken, serinin 4. telefonu iPhone 14 tasarımını sahip olacak.

Ghost olarak bilinen iPhone SE 4 için yeni haberler geliyor. Apple’ın uygun fiyatlı, bütçe odaklı serisi SE’nin 4. nesli olacak olan iPhone SE 4 tasarım konusunda çağ atlayacak. Buna göre iPhone SE 4, 2. ve 3. nesilde kullanılan iPhone 8 kasa tasarımından kurtulacak ve iPhone 14 tasarımına sahip olacak.

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iPhone 14 ile benzer tasarıma sahip olsa da, birçok kullanıcının merakla beklediği “Dinamik Ada” özelliği maalesef iPhone 4 SE’de karşımıza çıkmayacak. Bu modelinin 48 MP kameraya sahip olması bekleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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