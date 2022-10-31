iPhone Canlı Aktiviteleri Destekleyen Uygulamalar

iOS 16 güncellemesi, iOS’ta bazı hoş değişiklikler getiriyor. Apple, iOS 14 ile Ana Ekran widget’larını tanıttı ve şimdi Kilit Ekranı widget’ları ve diğer birkaç özelleştirme için destek alıyoruz. iOS 16’ya bir başka yararlı ekleme, Kilit Ekranındaki Canlı Etkinlikler ve Dinamik Ada’dır.

Canlı Aktiviteler nedir diye merak ediyorsanız? O nasıl çalışır? Hangi uygulamalar Canlı Aktiviteleri destekler? Canlı Etkinlikler, Kilit Ekranındaki widget’lardan farklı mı? Tüm bu soruların cevaplarını bulmak için okumaya devam edin.

iOS 16’daki Canlı Etkinlikler nedir?

Apple’a göre, “Canlı Aktiviteler, kullanıcıların spor oyunu, antrenman, araç paylaşımı veya yemek siparişi gibi gerçek zamanlı olarak Kilit Ekranından haberdar olmalarına yardımcı olan yeni bir özelliktir. ” Bekle, bu seni daha da şaşırttı mı? Bunu daha basit terimlerle anlatmaya çalışalım.

Örneğin, Yemeksepeti’nden yemek siparişi veriyorsunuz, telefonunuzu bir kenara koyup işinize geri dönüyorsunuz. Artık, sipariş durumunu kontrol etmek istediğinizde Canlı Etkinlikler, bunu Kilit Ekranından veya Dinamik Ada’nın kendisinden yapmanızı sağlar.

Siparişinizin ilerlemesini kontrol etmek için iPhone’unuzun kilidini açma ihtiyacı ortadan kalkar. Hem zamanınız hem de çabanız kaydedilir. Apple ayrıca, geliştiricilerin bu özelliği uygulamalarında uygulamalarına yardımcı olacak Canlı Etkinlikler API’sini geliştiricilerle paylaşacak.

Canlı Etkinlikler, spor skorları, araç paylaşımları (Uber vb.), Yemek dağıtım uygulamaları, antrenman izleme uygulamaları, e-ticaret uygulamaları vb. gibi gerçek zamanlı etkinlikleri paylaşan uygulamalar için kullanılabilecektir.

Peki, Canlı Aktiviteler ve widget’lar aynı mı?

Tam olarak değil. Canlı Etkinlikler, widget’lara kıyasla farklı bir mekanizma kullanır. Bir Canlı Aktivitenin aldığı güncellemeler, uzaktan push bildirimleri aracılığıyla veya uygulamanın kendisinden ActivityKit aracılığıyla yapılır. Aksine, widget’lar bir zaman çizelgesi mekanizması kullanır.

iOS 16.1 veya sonraki sürümlerde Canlı Etkinlikler nasıl açılır

iPhone’unuzda Ayarlar uygulamasını açın. Yüz Kimliği ve Parola üzerine dokunun. Devam etmek için şifrenizi girin. Aşağı kaydırın, Erişime İzin Ver’in altında Kilitliyken Canlı Etkinlikler’in yanındaki anahtarı açın.

Canlı Etkinlikleri destekleyen iPhone uygulamaları

Sosyal medya

Apollo for Reddit – Gerçek zamanlı Reddit konu yorumlarını takip edin.

– Gerçek zamanlı Reddit konu yorumlarını takip edin. Aviary – Tweetleri geri alın (30 dakikaya kadar) veya Tweet düzenlemelerini görüntüleyin.

Spor/Egzersiz/Açık hava etkinlikleri

FotMob – Canlı futbol skorları.

– Canlı futbol skorları. SmartGym – Devam eden bir antrenmanın ayrıntılarını gösterin.

– Devam eden bir antrenmanın ayrıntılarını gösterin. Liftin’ – Tekrar sayıları, dinlenme zamanlayıcıları ve daha fazlasıyla bir antrenmanı takip edin.

– Tekrar sayıları, dinlenme zamanlayıcıları ve daha fazlasıyla bir antrenmanı takip edin. Steps – Gerçek zamanlı antrenman ilerlemesini görün.

– Gerçek zamanlı antrenman ilerlemesini görün. Landscape – Gerçek zamanlı istatistikler ve inişli çıkışlı bir yükseklik grafiği ile tırmanışınızı takip edin.

– Gerçek zamanlı istatistikler ve inişli çıkışlı bir yükseklik grafiği ile tırmanışınızı takip edin. Slopes – Kayak veya snowboard aktivitenizi izlemeyi duraklatın ve devam ettirin.

Verimlilik/çoklu görev

Calzy – Bir hesaplamanın kaydını tutar.

– Bir hesaplamanın kaydını tutar. Sticky Timers – Dynamic Island’da aynı anda birden fazla zamanlayıcıyı takip edin.

– Dynamic Island’da aynı anda birden fazla zamanlayıcıyı takip edin. Forest – Eldeki görevde kalan süreyi görün.

– Eldeki görevde kalan süreyi görün. MoneyCoach – Harcamalarınızı takip eder.

– Harcamalarınızı takip eder. Just Press Record – Kilit Ekranına veya Dinamik Ada’ya tek bir dokunuşla sesi kaydedin/duraklatın.

– Kilit Ekranına veya Dinamik Ada’ya tek bir dokunuşla sesi kaydedin/duraklatın. Structured – Günlük Planlayıcı – Odaklama zamanlayıcısı için geri sayımı görüntüleyin.

– Günlük Planlayıcı – Odaklama zamanlayıcısı için geri sayımı görüntüleyin. Subjects – Öğrenciler ders programlarını, ev ödevlerini vb. takip edebilir.

– Öğrenciler ders programlarını, ev ödevlerini vb. takip edebilir. TV Remote – Bazı uzaktan kumanda düğmelerine hızlı erişim sağlar.

– Bazı uzaktan kumanda düğmelerine hızlı erişim sağlar. Flighty – Kalkıştan üç saat önce yaklaşan uçuşlar hakkında bilgi alın.

– Kalkıştan üç saat önce yaklaşan uçuşlar hakkında bilgi alın. CardPointers – Kredi kartı ödüllerini takip edin.

Diğer eğlenceli uygulamalar

Carrot Weather – Kilit Ekranından veya Dinamik Ada’dan yağmur, fırtına vb. gibi belirli uyarılarla ilgili ayrıntıları kontrol edin.

– Kilit Ekranından veya Dinamik Ada’dan yağmur, fırtına vb. gibi belirli uyarılarla ilgili ayrıntıları kontrol edin. Soor – Çalmakta olan Apple Music şarkılarının sözlerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyin.

– Çalmakta olan Apple Music şarkılarının sözlerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyin. Pestle – Bir tarifin geçerli adımını bir zamanlayıcı ile gösterir.

– Bir tarifin geçerli adımını bir zamanlayıcı ile gösterir. Crouton – Her tarif için tarif zamanlayıcılarını ve adımlarını görüntüleyin.

– Her tarif için tarif zamanlayıcılarını ve adımlarını görüntüleyin. Lumy – Kilit Ekranından herhangi bir güneş olayını takip edin.

– Kilit Ekranından herhangi bir güneş olayını takip edin. Tide Guide – Gerçek zamanlı gelgit yüksekliğini ve güneş veya ay yüksekliklerini takip edin.

– Gerçek zamanlı gelgit yüksekliğini ve güneş veya ay yüksekliklerini takip edin. PosturePal – Duruşun kaydını tutar ve yanlış olup olmadığını bildirir.

– Duruşun kaydını tutar ve yanlış olup olmadığını bildirir. GPS Tracks – Navigasyon için bir rota izleyin ve bir ara nokta belirleyin.

– Navigasyon için bir rota izleyin ve bir ara nokta belirleyin. Wakeout – Uyanma, hareketsiz bir mesleğin yaşam tarzlarına girmesini istemeyen, masaya bağlı çalışanlar için bir nimettir.

– Uyanma, hareketsiz bir mesleğin yaşam tarzlarına girmesini istemeyen, masaya bağlı çalışanlar için bir nimettir. Grocery – Bir dahaki sefere mağazaya koştuğunuzda ihtiyacınız olan şeyleri not alabileceğiniz bir yer sağlar ve uygulama için yeni bir Canlı Etkinlik, bu listenin kilit ekranınızda veya iPhone 14 Pro’nuzun Dinamik Adasında görünür olmasını sağlar.

iPhone’da Canlı Etkinlikler nasıl kullanılır?

Özelliğin çalışması, uygulamaya ve verilen izinlere bağlıdır. Örneğin, favori takımınızı Apple News’in Spor kategorisine manuel olarak eklemeniz gerekecek. Daha sonra, Kilit Ekranında görüntülenen Canlı Etkinlikler widget’ında canlı bildirimleri otomatik olarak alacaksınız.

Apollo for Reddit uygulamasında olduğu gibi bazı durumlarda, seçenekler menüsünde Canlı Etkinliği Başlat düğmesine dokunmanız/değiştirmeniz gerekir.