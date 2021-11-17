iPhone Cihaz Değişimi Nasıl Yapılır?

Bugün sizlere iPhone cihaz değişimi hakkında bilgi vereceğiz. iPhone telefonları pek çok özellik ile öne çıkarken, dünyaca ünlü telefon modellerinin de tadını çıkarabilirsiniz. Telefonun hızı, hafıza kapasitesi, yüksek çözünürlüklü kamera ve bu telefonların daha bir çok işlevsel özelliği kullanım fırsatını kullanmak için sizlere sunuluyor. Birinci sınıf kalite ve teknolojiyle üretilen telefonlar, zaman içerisinde her marka ve modelde olduğu gibi pek çok sorun yaratabilir.

Apple ürünlerinin (iPhone, iPad, iPod, Mac ve Apple donanımları) değişimi ve onarımı artık bulunduğunuz ildeki Yetkili Apple Servisleri tarafından yapılmaktadır. Eskiden sadece Zorlu Center ve Akasya tarafından bu işlemler yapılıyordu ve oldukça zorlu bir süreçti. Artık iPhone değişimi için randevu almak için günlerce uğraşmanıza gerek yok zira Apple sitesi üzerinden de randevu sistemi kaldırıldı.

Eğer bulunduğunuz ilde Yetkili Apple Servisi yoksa cihazınızı İstanbul’da bulunan Apple Zorlu Center’a kargo ile gönderebilirsiniz. Apple Zorlu Center, Beşiktaş KVK bayisiyle çalışmaktadır ve kargoları buraya kabul etmektedir.

Ayrıca garanti süreniz bittiyse ve cihazınızı yetkili olmayan bir serviste tamir ettirmemişseniz ücretli olarak yine Apple Yetkili Servisinden yararlanabilirsiniz. Ancak eğer cihazınızı daha önce yetkili olmayan bir serviste tamir ettirdiyseniz artık Yetkili Apple Servisinden ücretli olarak bile yararlanamazsınız.

iPhone Cihaz Değişimi Koşulları

iPhone cihaz değişiminin bazı koşulları şunlardır; fabrika kaynaklı kamera hataları, kameranın içerisindeki tozlar, susturma anahtarının bozulması, yolsuzluğun Ana anahtarı, fizikselin bozulması Ekrandaki tuşlar, Piksel kayıpları (zaman zaman ekranı değiştirebiliyorsunuz), konuşmacının bozulması, anakart ve diğer donanım arızaları genel değişikliğin yeterli nedenleri.

Fakat ekran kırılması veya çatlaması değişim için sebep değildir. Bu durum kullanıcı hatası kabul edilmekte ve garanti kapsamı dışında tutulmaktadır.

Batarya problemlerinde ise genellikle batarya değişimi yapılmaktadır. Ancak bazı batarya problemlerinde değişim yapıldığı da yaşanmaktadır.

Kullanıcıların diğer bir merak ettiği durumsa iPhone’umu üst modelle değiştirebilir miyim? sorusu. Değişime verdiğiniz cihaz ne ise aynısını alırsınız. Buna cihazınızın rengi de dahildir. Yalnız istisnalar olabilmektedir. Eğer cihazınızın stoğu kalmamışsa o zaman burada belirttiğimiz şeyler geçerli değildir.

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