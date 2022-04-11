iPhone Ekranı Televizyona Nasıl Yansıtılır?

Günümüzün en iyi akıllı telefonlarının başında gelen iPhone, kullanıcılarına birçok avantaj sağıyor. Özellikle hemen hemen her eve akıllı televizyonların girmesiyle beraber telefon ekranları televizyon ekranlarına yansıtılabiliyor. Bugünkü yazımızda sizlere iPhone ekranı televizyona nasıl aktarılır? Sorusuna cevap vereceğiz.

Günümüzde piyasada olan hemen hemen her akıllı televizyon üzerinde ekran yansıtma özelliği bulunuyor. Bununla doğru orantıda da yeni çıkan akıllı telefonlar bu özellikle beraber geliyor. Özellikle iPhone kullanıcısıysanız durumunuz oldukça basit bir hal alıyor. AirPlay gibi basit bir yol ile akıllı telefonunuzun ekranını televizyona yansıtabilirsiniz.

Eğer sizlerde Apple evreninde yer alan bir cihaza sahipseniz, AirPlay uygulamasıyla işleriniz oldukça basit bir hal alacak. Ancak bir akıllı televizyona sahip değilseniz ve bir iPhone cihaza sahipseniz seçeceğiniz model Apple TV olmalıdır. Bu durum hem sizin işinizi kolaylaştıracak hem de cihazların daha verimli ve sorunsuz çalışmasına olanak sağlayacaktır.

İlk yol olarak iPhone cihazınızın içerisinde yer alan “Ekranı Çoğalt” seçeneği ile beraber bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu ekranı çoğalt seçeneği sizlerin akıllı cihazları bulmanıza yardım edecektir. Bu işlem hem çok kolay hem de oldukça basittir. Bu işlemi sürekli ekran yansıtma durumunda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

İkinci yol ise AppStore içerisinde yer alan uygulamalar kullanarak gerçekleşiyor. ApowerMirror ve Duplicate gibi uygulamalar Apple kullanıcılarının yardımına koşuyor. Bu uygulamaları App Store üzerinden indirebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokra var. Az önce bahsettiğimiz iki uygulamada iOS 11 ve üzeri sürümlerde çalışıyor.

ApowerMirror uygulamasını indirdikten sonra izlemeniz gereken yol şu şekilde;

iPhone ve TV’yi aynı WiFi ağına bağlayın.

Ardından iPhone’da ApowerMirror uygulamasını açmamız gerekiyor.

iPhone’da QR kodunu istiyorsak tarayarak TV’yi veya ekranı algılamak için tuşuna basmalıyız.

İPhone’da Kontrol Merkezi’ni açıyoruz ve “Ekranı çoğalt” seçeneğine tıklıyoruz.

Üçüncü yol için ise harici ekipman almanız gerekmektedir. Bu ekipmanları seçerken hem akıllı televizyonunuza hem de iPhone cihazına uygun olanı seçmeniz gerekmektedir.

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