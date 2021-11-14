iPhone Jailbreak Nedir? Nasıl Yapılır?

Jailbreak, genel olarak sahip olduğunuz iPhone cihazınızdaki var olan yazılımı değiştirip, yeni yazılımlar yüklemenize olanak sağlayan bir işlemdir. Jailbreak, cihazın işletim sisteminin köküne kadar erişim sağlar ve tüm özelliklerini değiştirmeye olanak sağlar.

Günümüzde sıklıkla iPhone cihazlarında jailbreak kullanılır. İphone’un ilk sürümlerinde App Store uygulaması bulunmuyordu. iOS arayüzü, kullanıcılar için şu anda olduğundan daha az kapsamlıydı. ABD‘de, iPhone’un ilk sürümü yalnızca AT&T’nin ağında kullanılabiliyordu ve kullanıcılar, iPhone’larına jailbreak uygulamadıkları sürece diğer operatörlere erişim sağlayamıyordu. Cihazlarında Jailbreak kullanan kişilerin asıl amacı, iOS’u Android‘e dönüştürmekti. Jailbreak, hem geçmişte hem de günümüzde, Apple’ın onaylamadığı uygulamaları yüklemenin ve arayüzü özelleştirmenin bir yolu olmuştur.

Cihaza jailbreak uygulanması, cihazın temel özelliklerini değiştirmez ve jailbreak uygulanmış bir iPhone veya iPad‘e Apple App Store‘dan uygulama satın alınıp indirilmeye devam edilebilir. Ancak Apple’ın reddettiği uygulamaları indirmek veya jailbreak’in sağladığı ek özelliklerden faydalanmak için jailbreak uygulanmış cihazlarda bağımsız uygulama mağazaları kullanılır. Bunların en popüleri, genelde jailbreak işlemi sırasında yüklenen ve jailbreak uygulanan iOS cihazları için sanal vitrin niteliğindeki Cydia uygulamasıdır.

Jailbreak ile ilgili olarak bazen “tethered” (bağlantılı) ve “untethered” (bağlantısız) terimleri kullanılır;

Bağlantılı jailbreak, açıldığında iOS cihazının bir bilgisayara bağlanmasını gerektirir. iPhone bir bilgisayara bağlanıp özel bir yazılımla önyükleme yapılmazsa cihaz jailbreak’li duruma geçmez.

Bağlantısız jailbreak için bilgisayar gerekmez. Jailbreak uygulanmış duruma geçmek için gereken her şey iPhone’da bulunur. Bilgisayar olmadan yeniden başlatmak jailbreak’i etkilemez.

Jailbreak Yapılması İçin Gerekli Olanlar

Bilgisayar (Yazımızda Windows PC üzerinden Jailbreak işlemini anlattık.)

iPhone’unuz

Bir Apple kimliği hesabı

Lightning kablosu

The unc0ver programı

iTunes (Microsoft Store sürümü değil, iTunes’un standart masaüstü sürümü olmalıdır.)

iPhone cihazınızda bekleyen güncelleme olmamalı

Bir şeyler ters giderse diye, jailbreak yapmadan önce iPhone’unuzun yakın zamanda alınmış bir yedeği.

Jailbreak yapacağınız iPhone’da iOS 11, iOS 12, iOS 13 veya iOS 14.3 sürümlerinden biri yüklü olmalıdır.

Jailbreak Nasıl Yapılır?

PC’de iTunes’i açın. Ekranı küçültebilirsiniz ancak iTunes’i kapatmayın, açık kalsın. Ardından Windows için AltStore programını indirin. İndirdiğiniz ZIP dosyasını sağ tıklayın ve Tümünü Çıkar deyin. Ayıklanan dosyalardan Setup. exe‘yi çalıştırın ve talimatları izleyerek devam edin. Bittiğinde iPhone’u bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarda arama çubuğuna (Win tuşu ile açabilirsiniz) AltServer yazın ve programı açın. PC’nin sağ alt köşedeki sağ alt köşedeki (saatin yanındaki) Sistem Tepsinizdeki elmas şeklindeki simgeye tıklayın. (daha fazla simge göstermek için oka basmanız gerekebilir. ) Simge üzerine geldiğinizde AltServer yazacaktır. Menüden Install AltStore üzerine gelin ve iPhone’ununuzu seçin. İstendiğinde Apple ID ve Parolanızı girin. iPhone’da Ayarlar > Genel > Aygıt Yönetimi yolunu izleyin ve AltServer’a Güven seçeneğini seçin. iPhone’da unc0ver sitesini açın ve Download butonuna dokunarak jailbreak aracını indirin. AltStore ile Aç seçeneğini seçin, AltStore uygulamayı yükleyecektir. Son olarak, unc0ver uygulamasını açın ve jailbreak butonuna dokunarak jailbreak işlemini gerçekleştirin.

Bazen jailbreak işlemi size bir hata gösterebilir veya başarısız olabilir. Böyle bir durumda telefonunuzu yeniden başlatın, unc0ver uygulamasını yeniden açın ve tekrar jailbreak yapmayı deneyin. Uygulamanın iPhone’unuzu jailbreak yapamaması veya takılı kalması durumunda, unc0ver uygulamasını kapatın, iPhone’u yeniden başlatın, uçak modunu açın ve ardından iPhone’u tekrar jailbreak yapmayı deneyin.

Ayrıca bkz: iPhone Uygulama Gizleme Nasıl Yapılır?