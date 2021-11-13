iPhone Uygulama Gizleme Nasıl Yapılır?

iPhone uygulama gizleme işlemi aslında çok kolaydır. iOS 10 veya daha üst bir sürümüne sahipseniz, herhangi bir iPhone, iPad veya iPad Touch cihazınızdaki ana ekranda bulunan uygulamaları gizleyebilirsiniz.

Özellikle Apple kullanıcıları, yıllardır uygulama gizleme konusunda araştırma yapıyorlar. En çok gizlemek istedikleri uygulamalar ise, yerleşik iOS uygulamalarını gizlemek. Öncelikle gizleme işlemini yapabilmek için iOS 10 veya daha üstü bir sürüme sahip cihazınızın olması gerekiyor. Birçok kullanıcı, iTunes Store, Hesap Makinesi, Anımsatıcılar ve daha fazla yerleşik Apple uygulamasını cihazlarında gizlemek istiyorlar.

iPhone Uygulama Gizleme

iPhone’daki bir uygulama klasöründe, cihazınızın modeline bağlı olarak en fazla 12 sayfa uygulama tutabilirsiniz. Bu durumda, kullanıcının gizlemek istediği uygulamayı herhangi bir uygulama klasörünün görünmeyen tarafına atarak gizleyebileceği gizleyebileceği anlamına gelir. Bu işlemi yapabilmek için aşağıdaki gösterdiğimiz yolu izleyebilirsiniz.

Herhangi bir uygulamanın üstüne hafifçe birkaç saniye dokunun. Uygulamalar titremeye başladığında hangi uygulamayı gizlemek istiyorsanız onun üstüne dokunun ve sürükleyip herhangi bir uygulamanın üstüne getirin. Uygulama klasörü oluşturulacaktır. Şimdi gizlemek istediğiniz uygulamayıp yeniden tutup klasör içinde sağa doğru kaydırın. Uygulama klasörü içinde yeni bir sayfa açılacak ve uygulamanız artık daha az göz önünde olacaktır. Ne yazık ki, iOS’ta uygulama klasörünün her bir sayfası içinde bir uygulama oluşturulmadan 12. uygulama klasörü sayfalandırmasına gidemezsiniz. Gitseniz bile uygulamanız yeniden ikinci sayfaya atılacaktır. Bu nedenle iki uygulamanın bulunduğu bir uygulama klasöründe en fazla iki sayfalandırma oluşturabilir, uygulamayı klasörün ikinci sayfasında konumlandırabilirsiniz.

Yerleşik Apple Uygulamaları Nasıl Gizlenir?

iOS 10 ile beraber Apple, yerleşik uygulamaları gizlemeyi mümkün hale getirdi. Gelen güncelleme ile beraber iOS, yerleşik Apple uygulamalarını üçüncü taraf uygulamalar gibi kaldırıp, yeniden yüklememize olanak sağlıyor.

Apple uygulamalarını gizlemek için tüm uygulamalar hareket etmeye başlayana kadar herhangi bir uygulamanın üstüne bir süre parmağınızı dokunun. Gizlemek (silmek) istediğiniz uygulamanın ikonunun sol üst köşesindeki “x” simgesine dokunun.

iOS 10 ile beraber gelen yeniliklerle Dosyalar, iTunes Store, FaceTime, Kişiler, Takvim, Hava Durumu, Müzik, Harita, Notlar, Sesli Notlar, Anımsatıcılar, Hesap Makinesi, Watch, Arkadaş Bul, Ölçüm (iOS 12), Videolar, Pusula, Borsa uygulamalarını cihazınızdan kalıcı olarak silebilirsiniz. Ayrıca isteğiniz doğrultusunda bu uygulamaları yeniden indirebilirsiniz.

iPhone’da Gizlediğim Uygulamaları Nasıl Bulurum?

Apple cihazınızda gizlediğiniz uygulamayı bulmak biraz zor olabilir. Bu yüzden cihazınızda Spotlight aramasını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek, gizlediğiniz uygulamaları bulabilirsiniz.

Ana Ekran’da parmağınızla ekranın orta yerinde aşağıya doğru kaydırın. Spotlight arama kutusuna ulaşabilirsiniz. Arama kutusunu kullanarak uygulamayı arayabilirsiniz. Ana Ekran’da parmağınızla ekranı sağa doğru kaydırarak Araç Takımı sayfasına ulaşabilir ve arama çubuğunu kullanarak arama yapabilirsiniz. Böylece gizlediğiniz uygulamaları bulabilirsiniz.

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