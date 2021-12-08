iPhone Ses Yükseltme Nasıl Yapılır?

Günümüzün en çok kullanılan akıllı telefon markalarından birisi olan İphone, kullanıcılarına müthiş bir deneyim sunuyor. Piyasada olan bütün telefonlar belirli bir ses düzeyi ile kullanıcısı ile buluşuyor. Kişiselleştirilebilir birer cihaz olan akıllı telefonlar, daha sonrasında kullanıcının isteğine göre şekillenebiliyor. Apple, tüm cihazlarında olduğu gibi iPhone telefonları da kullanıcı odaklı üretiyor. Bu sayede fabrika ayarları istenildiği gibi değiştirilebiliyor. iPhone akıllı telefonlarda ses yükseltme ve alçaltma da bu özellikler arasında yer alıyor.

iPhone telefonun ses yüksekliğini artırdığınızda; aldığınız ses performansı yaklaşık %20 oranında artabiliyor. Bu durumun hoparlör ömrünün kısalmasına neden olduğu söylense de, Apple tarafından yapılmış böyle bir açıklama bulunmuyor. Telefonun kendi ayarlarından değişiklik yapmak telefonunuza bir zarar vermiyor olacaktır.

Eğer telefonunuzun hoparlöründen çıkan ses normalde olması gerekenden daha düşükse; ses ayarını yapmadan önce hoparlörün ızgaralarını temizleyebilirsiniz. Kulaklık ve hoparlör kısımları en fazla tozlanan yerler oluyor. Düzenli olarak temizliği yapılmadığında daha az ses vermeye başlıyor. Temizlik yaparken dikkatli bir şekilde yapıyor olmalısınız. Çünkü delici malzemeler kullanıldığında hoparlörü patlatma ihtimaliniz oluşabilir. Temizliğini yaptığınız halde ses performansından memnun değilseniz ayarlarını değiştirerek bunu artırabiliyorsunuz.

iPhone Ses Yükseltme Ayarları Nasıl Yapılır?

iPhone telefonunuzdan müzik dinlerken ya da video izlerken istediğiniz ses düzeyini yakalayamadığınızda yeteri kadar keyif alamıyorsunuz. Biraz daha yüksek sese ihtiyacınız olduğunda yardımcı araçlar kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu araçlardan biri de kablosuz hoparlörler. Ancak bu gibi yardımcı araçları kullanmadan önce telefonunuzun sesini yükseltmek için, equalizer ayarlarını yapmanız sorununuzu çözüyor olabilir.

Telefonunuzun “Ayarlar” uygulamasına giriş yapıyorsunuz. Açılan listede “Müzik” sekmesini tıkladığınızda müzik çalma sırasında işinize yarayacak seçeneklerin olduğu menü açılıyor. Equalizer ayarlarını da bu bölümden yapıyorsunuz.

Menü içerisindeki “Ses” bölümünde yer alan “EQ” seçeneğini tıkladığınızda yeni bir listeyle karşılaşıyorsunuz. Telefonların equalizer ayarları standart olarak “Kapalı” ayarlanıyor. Bu ayarı sadece isteyen kullanıcıların değiştirmesi amaçlanıyor.

EQ listesini açtıktan sonra buradaki “Geç Vakit” ayarını seçiyorsunuz. Bu seçenek telefonunuzdan müzik çalarken sesin normalden daha yüksek çıkmasını sağlıyor. Bu alandaki diğer seçenekleri de kontrol edip istediğiniz türde müzik sesine ulaşabiliyorsunuz. Bas ya da tiz ayarını ayarlayıp sadece vokal sesin yükseltilmesini sağlayabiliyorsunuz.

iPhone Kulaklık Sesi Nasıl Artırılır?

iPhone telefonunuzun hoparlör sesinden memnunsanız ancak kulaklık taktığınızda istediğiniz performansı alamıyorsanız kulaklık sesini de ayrıca ayarlayabiliyorsunuz.

Telefonunuzun yine “Ayarlar” uygulamasına giriş yapıyorsunuz. “Sesler” menüsüne giriş yaptığınızda hem zil sesleriyle hem de kulaklıkla ilgili alana ulaşıyorsunuz. Bu alandaki “Kulaklık Güvenliği” menüsünden istediğiniz ayarı yapabiliyorsunuz.

Bu menü içerisinde desibel olarak kulaklık ses ayarını seçiyorsunuz. iPhone kullanıcılarını düşünerek hareket ettiği için desibel sayılarının nasıl bir gürültü seviyesine denk geldiğini de altlarında yazıyor. Böylece hangi desibel ses düzeyinde ne kadar yüksek bir ses geleceğini anlayabiliyorsunuz. Bu bilgilere göre istediğiniz seviyeye ayarlayabiliyorsunuz.

Burada unutulmaması gereken en önemli nokta sağlığınız oluyor. İşitme sağlığınızı korumak için yüksek ses seviyelerinden mümkün olduğunca uzak kalmanız gerekiyor. Müzik dinlerken hoşunuza giden ses düzeyi ileride dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

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