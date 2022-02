Günümüzün en popüler teknoloji şirketlerinden birisi olan Apple, getirdiği özellikler ile kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Özellikle tasarladığı cihazlarda her anlamda donanımsal bir üstünlük sağlıyor. iPhone ve iPad cihazlarda belge tarama işlemi birçok insanın hayatını kolaylaştırıyor.

Apple, iOS 11 güncellemesi ile beraber belge tarama konusunda kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmıştı. Özellikle dosya tarama özelliğinin gelmesiyle beraber fazladan bir uygulama indirmenize gerek kalmıyor.

iOS 11 sonrasında Apple’ın Notlar uygulamasını ile beraber belge taratma işlemi çok kolay bir hal alıyor. Hem iPhone hem de iPad cihazlarda Notlar uygulaması ile taratma işlemi günlük hayatınızda işlerinizi kolaylaştırıyor. Aşağıdaki yolları takip ederek, iPhone ve iPad cihazlarda belge taratma işlemini gerçekletirebilirsiniz.

Öncelikle cihazın son iOS 11 sürümüne güncellenmesi gerekiyor.

sürümüne güncellenmesi gerekiyor. Güncelleme hazırsa ardından Notlar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Ardından sağ üst köşedeki “ kalem ” simgesine dokunun.

” simgesine dokunun. Ardından klavyeniz ekranda belirecek.

Klavyenin üst kısmında bulunan “ + ” simgesine dokunun.

” simgesine dokunun. “ Belgeleri Tara ”ya dokunup ve kamerayı taramak istediğiniz belgenin üzerine getirin.

”ya dokunup ve kamerayı taramak istediğiniz belgenin üzerine getirin. Belgeyi düzgün bir şekilde çerçeveye aldıktan sonra kameranın deklanşör düğmesine tıklayın.

Belgenin tarama işlemi bittikten sonra önizleme yapabilirsiniz.

Bu adımda ise belgeyi kırpmak için size bir seçenek sunulacak sonuçtan memnun değilseniz ‘Yeniden Çek’ düğmesine tıklayabilirsiniz veya ‘Tamamlandı’ düğmesine tıklayarak bu adımı bitirebilirsiniz.

Ayrıca size bu konuda bir ipucu vereceğiz. Eğer her belgeyi farklı bir dosya olarak kaydetmek istiyorsanız her bir yeni belge taramak istediğinizde yeni bir not açmak yeterli olacaktır. Eğer bu işlemi gerçekleştirmezseniz tüm taramalarınız tek bir PDF dosyası olarak kaydedilecek.

