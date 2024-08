Ana Sayfa » Akıllı Telefon iPhone’un Slim Modeli Belli Oldu: iPhone 17 Air Seride Yerini Alacak Akıllı Telefon iPhone’un Slim Modeli Belli Oldu: iPhone 17 Air Seride Yerini Alacak Emine Emre 6 Görüntüleme

iPhone 16 serisi Eylül ayında kullanıcıyla buluşacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da daha yeni iPhone serisi çıkmadan bir sonraki seri üzerinde çoktan konuşulmaya başlandı bile. Daha önce çıkan haberlerde Apple’ın Plus modelini seriden kaldıracağı ve yerine slim modeli getirebileceği söylenmişti. Şimdi ise iPhone’un slim modeli belli oldu; iPhone 17 Air seride yerini almaya hazırlanıyor. İşte detaylar.

iPhone’un Slim Modeli Belli Oldu: iPhone 17 Air Seride Yerini Alacak

iPhone 16 serisinin çıkışına çok az bir süre kalmışken iPhone 17 serisi hakkındaki detaylar belli oldu. Apple’ın Plus modeli ile ilgili planları netleşti. Söylenene göre artık iPhone serilerinde Plus modeli olmayacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Plus modelinin yerini Slim versiyonun alabileceği söylenmişti ve sonunda iPhone’un slim modeli nihayet belli oldu.

Önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan iPhone 17 serisinde Plus modelinin yerini slim versiyonu alacak: iPhone 17 Air. Air modeli olarak geleceği söylenen slim versiyonu Bloomberg’den Mark Gurman tarafından duyuruldu. Apple “Plus” modelinin yeterince tutulmadığından kaynaklı olarak bu versiyondan vazgeçti. Bunun yerine Pro modelleri tercih etmeyen iPhone kullanıcıları için daha ince ve daha şık bir modeli seriye eklemeye karar verdi.

Klasik iPhone modeli özelliklerine sahip ancak tasarımının daha ince ve daha göz alıcı olduğu slim versiyonu iPhone Air olarak tanıtılacak. iPhone 17 Air performans olarak çok üst seviyede olamayacak ve kamera özellikleri de Pro modellerinden daha düşük olacak. Yani, performans olarak çok beklentisi olmayan ancak tasarım kısmına önem veren kullanıcılar için tasarlanmış bir model diyebiliriz.

iPhone 17 Air Ultra İnce Olacak

iPhone 17 Air diğer modellerden çok daha ince bir yapıya sahip olduğu için özellikleri de diğerlerine nazaran kırpılmış olarak gelecek. Kamera kısmında üçlü ya da ikili kurulumun yerine tek kamera bulunacak. Bu iPhone ultra ince modeli 6.6 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. Bunun yanı sıra işlemci kısmında ise A19 Pro çip yerine A19 çip ile gelecek. Bunların yanı sıra 1 adet arka kamera ve 5G işlemci bulunmakta.

iPhone’un yeni modeli Air’in satış rakamlarına önemli bir etkisi olacak mı merakla bekleniyor. iPhone mini modelinin olduğu gibi plus modeli de yeterli pazar payına erişemedi. Bu bağlamda Plus modeli sevkiyatlarının yeni iPhone modelleri arasındaki payı yüzde 5 ile 10 arasında kalmakta. Air modelinin performansı nasıl olacak iPhone 17 serisi piyasaya çıktığına hep birlikte göreceğiz.