iPhone’unuzdan bir Android telefona Wi-Fi şifresi nasıl paylaşılır

Birisi sizi ziyaret ettiğinde Wi-Fi ağınıza erişmek ister. Parolanızı hatırlamak zordur ve karakter karakter biriyle paylaşmak sıkıcıdır ve genellikle hatalara yol açar. Biraz hazırlık yaparak şebekeyi telefonunuzdan paylaşabilirsiniz. Wi-Fi ağınızı Apple cihazları arasında paylaşmak kolaydır ve Android artık ayarlar uygulamasında bir QR kodu aracılığıyla ağ paylaşımını içerir.

Ancak, Wi-Fi ağlarını bir iPhone’dan bir Android cihaza paylaşmak, en iyi Android cihazlarından biri olsa bile karmaşıktır. Bunu gerçekleştirmek, bir kısayolla uğraşmayı gerektirir. O zaman bile, uygun olmaktan uzak, ama mümkün. Bir Wi-Fi ağını iPhone’dan Android telefona nasıl paylaşabileceğinize bakalım.

Kısayollar uygulamasını kullanarak bir Wi-Fi ağı iOS’tan Android’e nasıl paylaşılır

iOS’un bir Wi-Fi ağını bir Android cihazla paylaşmanın yerel bir yolu yoktur. Ancak, birkaç uyarıyla Android telefonlarda bulunan QR kod paylaşım yöntemini taklit etmek için bir kısayol ayarlayabilirsiniz. QR kodunu ayarlamak için Wi-Fi şifresini bilmeniz gerekir. Ayrıca, paylaşmak istediğiniz her ağ için manuel olarak bir kısayol ayarlamanız gerekir.

iOS 13 ve üzeri iPhone’larda bulunan Kısayollar (Kestirmeler) uygulaması, komut dosyaları ve önceden programlanmış rutinler çalıştırarak işlemleri otomatikleştirmenize olanak tanır.

Cihazınızda varsayılan olarak Kestirmeler uygulamasının yüklü olmaması ihtimali vardır. Bu durumda, App Store’a gidin, Kestirmeler’i arayın ve Kestirmeler uygulamasını yükleyin (Apple tarafından yayınlanan uygulama olduğundan emin olun).

Bu nedenle, kendi kestirmenizi ayarlamak yerine, ShortcutsGallery.com‘dan önceden hazırlanmış bir üçüncü taraf kestirmeleri kullanın. Çoğu zaman sorun olmaması gerekirken, üçüncü taraf kestirmelerini kullanırken dikkatli olun. Kötü amaçlı bir kestirme indirirseniz veya bir kestirmeyi yanlış programlarsanız zarar ve veri kaybı olasılığı vardır.

iPhone’unuza Wi-Fi Paylaş kısayolu nasıl eklenir

Safari’yi açın ve Wi-Fi Paylaş kestirmesini bulmak için kısayollargallery.com/shortcuts/share-wi-fi adresine gidin. İndirmeyi başlatmak için alttaki Kestirmeyi Al düğmesine dokunun ve Kestirmeler uygulamasında kısayolu açın. Kestirmeler uygulamasında kestirmeyi açmanız istenirse Aç’ı tıklayın. Kestirmelerin alt kısmında, kestirmeyi iPhone’unuza eklemek için Kestirme Ekle düğmesine basın.

Şimdi kestirmeyi telefonunuza eklediniz, ancak kestirmeyi özel Wi-Fi şifrenizi paylaşacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Wi-Fi şifrenizi bulun ve Share Wi-Fi kestirmesini ayarlamak için Kestirmeler uygulamasını açın.

Kestirmelerim sayfasında , Wi-Fi Paylaş kestirmesini bulun. Düzenlemek için kestirmenin sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunun. Wi-Fi şifresi ekle yazan Metin adlı giriş bloğunu arayın. Wi-Fi ekle parolasını , paylaşmak istediğiniz Wi-Fi ağının parolasıyla değiştirin. Kestirmenizdeki değişiklikleri kaydetmek için ekranın sağ üst köşesindeki çarpı sembolüne dokunun.

Artık, kurduğunuz ağın Wi-Fi bilgilerini içeren bir QR kodu görüntülemek için Kestirmeler uygulamasındaki Wi-Fi Paylaş kestirmesine dokunabilirsiniz. Birkaç tıklamayı kaydetmek istiyorsanız, Kestirmeler uygulamasını açmadan kolay erişim için bu kestirmeyi ana ekranınıza ekleyin.

Kestirmenin çalışması için paylaşmak istediğiniz ağa bağlanın. Farklı bir ağı paylaşmak için, oluşturduğunuz Wi-Fi Paylaş kestirmesini çoğaltın. Kestirmeyi düzenlediğiniz ikinci adıma dönün ve doğru Wi-Fi şifresini girin. Birden fazla Wi-Fi Paylaş kestirmesi oluşturursanız, hangi ağı paylaştığınızı bilmek için bunları yeniden adlandırın.

iPhone’unuzda iCloud hesabınızı kullanarak giriş yaptıysanız, kestirme aynı iOS hesabıyla giriş yapmış diğer cihazlarla senkronize edilmelidir. Bu, aynı işlevselliği iMac, iPad, Mac Mini ve MacBook’unuzdan da alacağınız anlamına gelir.

Android’de bir Wi-Fi ağına katılmak için QR kodu nasıl kullanılır?

Artık iPhone’unuzda bir Wi-Fi QR kodunu nasıl oluşturacağınızı biliyorsunuz, ancak Wi-Fi’ye bağlanmak için bu QR kodunu bir Android cihazında nasıl kullanacağınızı anlamak da önemlidir. Bir Android cihazda QR kodunu taramanın birkaç yolu vardır. En iyi yöntem, Android sürümünüze ve cihaz üreticisinin yazılım dış görünümüne bağlıdır.

Çoğu Android cihaz arasında bunu yapmanın en uygun ve yaygın yolu Google Asistan, Google Lens veya Kamera uygulamasını kullanmaktır. Android 8 veya daha yeni bir sürümdeyseniz QR kodunu tarayabilir ve Kamera uygulamasından ağa bağlanabilirsiniz.

Kamera uygulamasını açın. Fotoğraf moduna gidin. QR kodunu ortalayın ve birkaç saniye çerçeve içinde tutun. Bir açılır pencere belirir ve sizden Wi-Fi ağına bağlanmanızı ister. Ağa katılmak için açılır pencerede Ağa bağlan’a dokunun.

Yukarıdaki adımlar işe yaramadıysa, Android 9 veya daha yeni bir cihaz kullandığınızdan emin olun. Ardından, QR kodlarını tara seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olmak için Kamera uygulaması ayarlarını kontrol edin. Bu işlem cihazdan cihaza farklılık gösterir ancak genellikle Kamera uygulamasını açmanız, Ayarlar düğmesini bulmanız ve QR kodlarını tara özelliğini açmanız gerekir.

QR kodunu taramak için Kamera uygulamasını kullanmak çalışmıyorsa Google uygulamasını kullanın:

Google uygulamasını açın. Google Lens’i açmak için ekranın üst kısmındaki Arama çubuğunda kamera simgesine dokunun. Google Lens ana ekranı , cihazınızın galerisinin bir önizlemesini ve sayfanın üst kısmında küçük bir kamera önizleme penceresi gösterir. Pencerenin herhangi bir yerinden aşağı sürükleyerek kamera önizleme penceresini genişletin. Kamerayı QR koduna doğrultun, QR kodunun iyi aydınlatıldığından ve çerçevede ortalandığından emin olun. QR kodunu , QR kodunun etrafında bir çerçeve görünene kadar Google Lens kamera önizleme penceresinin ortasında birkaç saniye basılı tutun. Çerçeveyi dondurmak için QR koduna dokunun ve yeni çektiğiniz resmi önizlemek için yeni bir pencereye gidin. Önizlemede, ekranın altında QR kodu başlıklı bir bilgi istemi olmalıdır : Ağa katıl düğmesi ile Wi-Fi. QR kodu yoksa : Wi-Fi istemi, istemi görüntülemek için resimdeki QR koduna dokunun. Açılır pencerede, ağa bağlanmak için Ağa katıl’a dokunun.

Bazen Android işleri daha iyi yapar

Wi-Fi’yi bir iPhone’dan bir Android telefona paylaşmak karmaşıktır. Bu sık yaptığınız bir şeyse, yukarıdaki adımlar ağınızı daha kolay paylaşmanıza yardımcı olacaktır. Kolayca erişilebilir olması için QR kodunuzun ekran görüntüsünü almak, işlemi kolaylaştırabilir ve bu da herhangi bir cihazda ekran görüntüsünün nasıl alınacağını bilmeyi önemli hale getirir.