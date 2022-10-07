iPhone’unuzun Kamerasını Kullanarak Para Birimi Dönüştürme Nasıl Yapılır?

Apple, 2021’de iOS 15’i piyasaya sürdüğünde, kameranızın vizöründe görünen metni otomatik olarak tanıyan ve kopyalamanıza veya paylaşmanıza olanak tanıyan bir Canlı Metin özelliği sundu. Tabi bu uygulama bazı diller ile sınırlıydı. ‌iOS 16‌ ile Apple hem bu dil seçeneklerini genişlettik hem de anında para birimlerini dönüştürme yeteneği ekledi.

Bu nedenle, bir dahaki sefere yurtdışında olduğunuzda ve bir yabancı para birimini gösteren bir fiyat etiketiyle karşılaştığınızda, mevcut döviz kuruna dayalı olarak kendi bölgenizin para biriminde gerçek zamanlı bir dönüşüm elde etmek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

iPhone’unuzda Kamera uygulamasını başlatın. Vizördeki rakamların etrafında bir çerçeve görünecek şekilde kamerayı fiyat etiketine kadar tutun. Sarıya dönmesi için vizörün sağ alt köşesinde görünen Canlı Metin simgesine dokunun. Gerçek zamanlı bir dönüşüm elde etmek için vizörün sol alt köşesinde görünen para birimi dönüştürme simgesine dokunun.

Hepsi bu kadar. Başka bir yere yapıştırmak veya paylaşmak istiyorsanız, dönüştürme açılır penceresindeki “Kopyala” düğmesine dokunabileceğinizi unutmayın.

Not: Türkiye’de bu özellik henüz çalışmayabilir. Güncellemenin gelmesini bekleyin!

Apple’ın Canlı Metin özelliği için destek verdiği ülkeler;

İngilizce (Avustralya)

İngilizce (Kanada)

İngilizce (Hindistan)

İngilizce (İrlanda)

İngilizce (Malezya)

İngilizce (Yeni Zelanda)

İngilizce (Filipinler)

İngilizce (Suudi Arabistan)

İngilizce (Singapur)

İngilizce (Güney Afrika)

İngilizce (BAE) İngilizce (Birleşik Krallık)

İngilizce (ABD)

Kantonca (Çin ana karası)

Kantonca (Hong Kong)

Çince (Basitleştirilmiş)

Çince (Geleneksel)

Fransızca (Belçika)

Fransızca (Kanada)

Fransızca (Fransa)

Fransızca (Lüksemburg)

Fransızca (İsviçre) Almanca

İtalyanca

İspanyolca (Şili)

İspanyolca (Kolombiya)

İspanyolca (Meksika)

İspanyolca (İspanya)

İspanyolca (ABD)

Portekizce (Brezilya)

Portekizce (Portekiz)

Japonca

Korece

Ukraynaca