Ana SayfaİpucuiPhone'unuzun Kamerasını Kullanarak Para Birimi Dönüştürme Nasıl Yapılır?

iPhone’unuzun Kamerasını Kullanarak Para Birimi Dönüştürme Nasıl Yapılır?

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: 5 dk.
60
iPhone'unuzun Kamerasını Kullanarak Para Birimi Dönüştürme Nasıl Yapılır?

Android telefonunuzu Galaxy Watch 4’ten nasıl kontrol edebilirsiniz?

İnsanların akıllı saat satın almasının bir nedeni, akıllı telefonlarda geçirdikleri zamanı azaltmaktır. Çoğu akıllı saat...

Apple, 2021’de iOS 15’i piyasaya sürdüğünde, kameranızın vizöründe görünen metni otomatik olarak tanıyan ve kopyalamanıza veya paylaşmanıza olanak tanıyan bir Canlı Metin özelliği sundu. Tabi bu uygulama bazı diller ile sınırlıydı. ‌iOS 16‌ ile Apple hem bu dil seçeneklerini genişlettik hem de anında para birimlerini dönüştürme yeteneği ekledi.

Bu nedenle, bir dahaki sefere yurtdışında olduğunuzda ve bir yabancı para birimini gösteren bir fiyat etiketiyle karşılaştığınızda, mevcut döviz kuruna dayalı olarak kendi bölgenizin para biriminde gerçek zamanlı bir dönüşüm elde etmek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

iPhone’unuzda Kamera uygulamasını başlatın.
Vizördeki rakamların etrafında bir çerçeve görünecek şekilde kamerayı fiyat etiketine kadar tutun.
Sarıya dönmesi için vizörün sağ alt köşesinde görünen Canlı Metin simgesine dokunun.
Gerçek zamanlı bir dönüşüm elde etmek için vizörün sol alt köşesinde görünen para birimi dönüştürme simgesine dokunun.

Hepsi bu kadar. Başka bir yere yapıştırmak veya paylaşmak istiyorsanız, dönüştürme açılır penceresindeki “Kopyala” düğmesine dokunabileceğinizi unutmayın.

Not: Türkiye’de bu özellik henüz çalışmayabilir. Güncellemenin gelmesini bekleyin!

Apple’ın Canlı Metin özelliği için destek verdiği ülkeler;

  • İngilizce (Avustralya)
  • İngilizce (Kanada)
  • İngilizce (Hindistan)
  • İngilizce (İrlanda)
  • İngilizce (Malezya)
  • İngilizce (Yeni Zelanda)
  • İngilizce (Filipinler)
  • İngilizce (Suudi Arabistan)
  • İngilizce (Singapur)
  • İngilizce (Güney Afrika)
  • İngilizce (BAE)
  • İngilizce (Birleşik Krallık)
  • İngilizce (ABD)
  • Kantonca (Çin ana karası)
  • Kantonca (Hong Kong)
  • Çince (Basitleştirilmiş)
  • Çince (Geleneksel)
  • Fransızca (Belçika)
  • Fransızca (Kanada)
  • Fransızca (Fransa)
  • Fransızca (Lüksemburg)
  • Fransızca (İsviçre)
  • Almanca
  • İtalyanca
  • İspanyolca (Şili)
  • İspanyolca (Kolombiya)
  • İspanyolca (Meksika)
  • İspanyolca (İspanya)
  • İspanyolca (ABD)
  • Portekizce (Brezilya)
  • Portekizce (Portekiz)
  • Japonca
  • Korece
  • Ukraynaca

Ayrıca bkz: iPhone’unuzun Kilit Ekranında ve Ana Ekranında Farklı Duvar Kağıtları Nasıl Ayarlanır

-- Reklam --

En iyi 5 Google Pixel 7 özelliği

Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, Pixel 6 gibi radikal bir tasarım değişikliğine işaret etmeyebilir, ancak bu muhtemelen...
Önceki İçerik
Sesinizi Kullanarak iPhone’unuzun Kilidini Açma
Sonraki İçerik
iPhone’unuzun Kilit Ekranında ve Ana Ekranında Farklı Duvar Kağıtları Nasıl Ayarlanır

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.