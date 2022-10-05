iPhone’unuzun Yan Düğmesinin Aramayı Kapatmasını Nasıl Durdurursunuz?

‌iPhone‌ cihazınızda bir arama yaptığınızda veya aldığınızda, aramayı bitirmek için istediğiniz zaman ahizenizdeki Yan düğmeye basabilirsiniz. Bu, telefonu kapatmak için uygun bir yöntem olabilir ya da yanlışlıkla sıkmaya meyilliysen, konuşmayı kasıtsız ve ani bir şekilde sona erdirmenin utanç verici bir yolu olabilir.

Neyse ki, ‌iOS 16‌’da Apple, Yan düğmenin son arama işlevini devre dışı bırakma seçeneği dahil etmiştir. ‌iPhone‌ 11 ve sonraki modellerinde çalışır ve yalnızca sanal bir anahtarı değiştirmenizi gerektirir. Aşağıdaki adımlar size nasıl yapıldığını gösterir.

‌iPhone‌ cihazınızda “Ayarlar” uygulamasını başlatın. Aşağı kaydırın ve “Erişilebilirlik“‘e dokunun. “Fiziksel ve Devimsel” bölümünün altında Dokunma’ya dokunun. “Kilidin Aramayı Bitirmesini Önle” seçeneğinin yanındaki anahtarı açın.

Hepsi bu kadar. Gelecekte, bir arama sırasında yanlışlıkla Yan düğmeye basarsanız, aramayı kapatmaz. Ancak “Kilidin Aramayı Bitirmesini Önle” etkinleştirildiğinde, artık Yan düğmeye iki kez basarak gelen bir aramayı reddedemeyeceğinizi unutmayın.