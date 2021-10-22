iQOO, Android 12 beta dağıtım programını yayınladı

Android 12 beta dağıtım programını duyuran en güncel Android üreticisi iQOO‘dur. Haber, vivo’nun kendi Android 12 tabanlı Funtouch OS 12 beta programını duyurmasından bir gün sonra geldi. Yayınlanan bilgilere göre, iQOO 7 serisi, iQOO Z3 ve iQOO Z5, Aralık ayı sonuna kadar Android 12 beta için ilk sırada olacak.

Listedeki bir diğer cihaz ise Mart 2022’nin sonuna kadar yukarıda belirtilen cihazları takip etmesi beklenen iQOO 3‘tür. Listeye başka iQOO telefonların eklenip eklenmeyeceği henüz belli değil. Belli olduğunda bu başlıkta güncelleme yapacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

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