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iQOO, Android 12 beta dağıtım programını yayınladı

Birkaç Android OEM'i , son birkaç hafta içinde Android 12 beta programlarını duyurdu . Bazı OEM'ler , yazılımın erken sürümlerini bazı cihazlara dağıtmaya başlamış olsa da, diğerleri hala telefonları için sürüm zaman çizelgesini paylaşmaya çalışıyor. Dün Vivo, birkaç cihazı için Funtouch OS beta sürüm zaman çizelgesini paylaştı. Şimdi, yan kuruluşu iQOO, Android 12 beta partisine katıldı.

Ahmet Ekinler

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iQQQ Android 12

Android 12 beta dağıtım programını duyuran en güncel Android üreticisi iQOO‘dur. Haber, vivo’nun kendi Android 12 tabanlı Funtouch OS 12 beta programını duyurmasından bir gün sonra geldi. Yayınlanan bilgilere göre, iQOO 7 serisi, iQOO Z3 ve iQOO Z5, Aralık ayı sonuna kadar Android 12 beta için ilk sırada olacak.

Listedeki bir diğer cihaz ise Mart 2022’nin sonuna kadar yukarıda belirtilen cihazları takip etmesi beklenen iQOO 3‘tür. Listeye başka iQOO telefonların eklenip eklenmeyeceği henüz belli değil. Belli olduğunda bu başlıkta güncelleme yapacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

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