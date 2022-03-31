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iQOO Neo 6, 13 Nisan’da Satışa Çıkacak

iQOO Neo 6 önümüzdeki ay Çin'de duyurulacak, ancak henüz küresel çıkışına dair bir onayımız yok. Lansman tarihi ise 13 Nisan...

Ayşen Sıla

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Geçen Aralık ayından beri adını duyduğumuz iQOO Neo 6‘nın nihayet bir lansman tarihi var – 13 Nisan. Neo 6 önümüzdeki ay Çin’de duyurulacak, ancak henüz küresel çıkışına dair bir onayımız yok.

Vivo, iQOO Neo 6‘yı yeni nesil oyun amiral gemisi olarak tanıtıyor ancak özelliklerini henüz açıklamadı. Ancak Geekbench sayesinde, Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve 12 GB RAM ile geleceğini biliyoruz.

iQOO Neo 6’nın 6.78 inç 120Hz AMOLED ekrana; Snapdragon 8 Gen 1‘e, 80W şarjlı 4.700mAh pile sahip olduğu ortaya çıktı. Telefon 50 MP ana kamera; 12 MP 2x yakınlaştırma ve 13 MP ultra geniş açılı kamera ile gelecek.

Geekbench sonuçlarına göre cihaz 1072 tek çekirdek puanı ve 3450 çok çekirdek puanı alıyor. Bu puanlar, cihaza güç sağlayan Qualcomm Snapdragon 888 işlemci sayesinde diyebiliriz. Sekiz çekirdekli bir işlemci olduğundan, harika bir performans sergiliyor.

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