iQOO Neo 8 Pro, Dimensity 9200+ İle Tanıtıldı!

iQOO, Çin’de iQOO Neo 8 serisi, iQOO Pad ve TWS Air Pro kulaklıklarını düzenlediği büyük lansman ile tanıttı. Neo 8 serisi, iQOO Neo 8 ve MediaTek’in yeni Dimensity 9200+ yonga setini piyasaya süren Neo 8 Pro ile iki farklı modelde sunuluyor.

Dimensity 9200+ ayrıca Neo 8 Pro modeline Wi-Fi 7 bağlantısının yanı sıra 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama desteği getiriyor. Telefonun arkasındaki mühendisler ayrıca termalleri kontrol altında tutmaya yardımcı olmak için 5002 mm2’lik büyük bir buhar odası eklediler.

Normal iQOO Neo 8, 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama ile bir Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek.

Her iki telefon da 1260×2800 piksel çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip aynı 6,78 inç AMOLED ekranı paylaşıyor. Neo 8 Pro, 8 MP ultra geniş modülün yanı sıra OIS’li ana kamerasında daha şık bir 50 MP Sony IMX 866 sensör getiriyor. Neo8, OIS’li 50 MP Samsung GN5 sensörüne ve 2 MP derinlik sensörüne sahiptir. Her iki yeni telefon da Vivo V1+ ISP’nin ek avantajlarından yararlanıyor.

Yazılım tarafı, Android 13 tabanlı OriginOS 3 kapsamındadır ve her iki telefonda da 120 W hızlı kablolu şarj ile 5.000 mAh pil olacağı kesinleşti.

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