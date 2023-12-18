iQOO Neo 9, 27 Aralık’ta Geliyor!

iQOO Neo9 serisinin 27 Aralık’ta geleceği duyuruldu. Snapdragon 8 Gen 2 ve Dimensity 9300’e sahip iki farklı model bizleri bekliyor olacak.

Resmi tanıtım videosunda, Neo9 serisinin üç renkte satışa sunulacağını ortaya çıkardı. Çift renk seçeneğini zaten görmüştük ancak iki kamera tasarımını ve Neo yazısını merceklerin altında tutan düz Mavi veya Siyah versiyonları da olacak.

Q1 çipi, vivo tarafından oyun motorunu desteklemek üzere tasarlanmış bir ekran sürücüsü çipi olarak bu modelde karşımıza çıkacak. En çok hangi oyunların oynandığını kendi kendine öğrenmesi ve ardından 144 Hz yenileme hızını ve hızlı başlamayı sürdürmeye çalışması gerekiyor. Ancak bu özellik Çin’de mevcut olan 135 oyunla sınırlı olacak.

Bazı paylaşılan resmi olmayan bilgilere göre, telefonların şu bellek kombinasyonlarına sahip olacağını öne sürüldü; 12/256 GB, 16/256 GB, 16/512 GB ve 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip üst düzey bir sürüm olarak raflarda yerini alacak.

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