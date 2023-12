iQOO Neo 9 ve 9 Pro Etkileyici Özelliklerle Geliyor

iQOO Neo 9 ve 9 Pro, etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor. Her iki cihaz da 1,5K çözünürlüklü ve 6,78 inç boyutundaki OLED ekranlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu ekranlar, 144 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteği sunarak görsel deneyimi zenginleştiriyor. Ekran altına konumlandırılan parmak izi okuyucu ise güvenliği artırıyor. Ayrıca, iQOO Q1’e özel bir çip sayesinde üst düzey bir oyun deneyimi vadediyorlar.

iQOO Neo 9 Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle çıkıyor

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olan iQOO Neo 9, Pro modelinde ise MediaTek Dimensity 9300 işlemcisini kullanıyor. Her iki cihazda da 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı bulunuyor. Isınmayı minimum düzeyde tutmak için ise yerleşik 6K VC sıvı soğutmalı 3D ısı dağıtma sistemi mevcuttur.

Kamera tarafında, her iki modelde de 50 Megapiksel OIS destekli Sony IMX920 ana kamera bulunuyor. Standart versiyonda 8 Megapiksel ultra geniş açı sensörü yer alırken, Pro versiyonda bu sensör 50 Megapiksele yükseliyor. Ön kısımda ise her iki cihazda da 16 Megapiksel selfie kamerası mevcuttur. Son olarak, her iki cihaz da 5.160 mAh bataryadan güç alıyor ve 120W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu özelliklerle iQOO Neo 9 ve 9 Pro, kullanıcılara güçlü performans ve görsel deneyim sunmayı amaçlıyor.