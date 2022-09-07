iQOO daha önce, 14 Eylül’de gelen Z6 Lite‘ın, yeni duyurulan Snapdragon 4 Gen 1 Yonga seti olduğunu bildiğimiz yeni bir Snapdragon 4 serisi yonga ile güçlendirileceğini duyurmuştu.

iQOO Z6 Lite, dünyanın ilk Snapdragon 4 Gen 1 destekli akıllı telefonu olacak ve iQOO, AnTuTu’nun kıyaslama testlerinde 388.486 puan aldığını söylüyor.

Ayrıca bkz: Qualcomm, Snapdragon 6 Gen 1 ve Snapdragon 4 Gen 1’i duyurdu

iQOO, Z6 Lite’ın teknik özelliklerini henüz ayrıntılı olarak açıklamadı, ancak şirket tasarımını zaten açıkladı ve akıllı telefonun 120Hz ekrana sahip olacağını onayladı. Z6 Lite ayrıca 5G ağlarını da destekleyecektir.

iQOO Z6 Lite’ın oyun performansı ve kameralarıyla ilgili detaylar yarın açıklanacak.

Snapdragon 4 Gen 1 Yonge setine geri dönersek, bu, maksimum 2GHz saat frekansına sahip sekiz çekirdekli bir CPU’ya sahip 6nm’lik bir yongadır. Bununla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Snapdragon 4 Gen 1 duyuru kapsamımızı buradan okuyabilirsiniz.