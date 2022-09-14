iQOO Z6 Lite tanıtıldı – Snapdragon 4 Gen ile ilk telefon

Tam zamanında, iQOO Z6 Lite resmiyet kazandı. Siyah bir Mystic Night ve mavi bir Stellar Green ile gelir ve iQOO’nun web sitesi ve Amazon Hindistan üzerinden 4/64GB versiyonu için 13.999 Yen ve 6/128GB varyantı için 15,499 Yen’den satış fiyatına sahiptir.

Amazon’un duyurudan önce paylaştığı 11.499 ₹’lik düşük fiyat, aynı zamanda ücretsiz bir adaptörü de (kutuya dahil değildir) içeren 2.500 ₹ değerinde bir SBI kart geri ödemesi ile elde edilebilir. ₹399 ile uyumlu 18W hızlı şarj cihazı satın alma seçeneğiniz yoksa. Diğer ülkeler ve fiyat yapısı ile ilgili herhangi bir detay şimdilik bulunmuyor.

iQOO Z6 Lite, dünyanın Snapdragon 4 Gen 1 yonga setine sahip ilk telefonu. Eski Snapdragon 400 serisi işlemcilere kıyasla maksimum 2GHz saat hızına ve %18’e kadar daha hızlı GPU’ya sahip 6nm bir yongadır. Çip ayrıca yerleşik 5G bağlantısına sahiptir.

iQOO Z6 Lite, grafit film, termal olarak iletken jel, bakır folyo ve yük altında daha iyi sürdürülebilir performans için bir sıcaklık sensörüne sahip 4 bileşenli bir soğutma sistemi içerir.

Öncelikle, iQOO Z6 Lite, 120Hz yenileme hızına ve 240Hz’e kadar örnekleme hızına sahip 6.58 inç 1080×2408 piksel IPS LCD’ye sahiptir – segment için büyük bir çekişme. Ayrıca 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil var.

iQOO Z6 Lite, göz otofokuslu 50MP ana kameraya ve 2MP makro sensöre sahiptir. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor.