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iQOO Z6 Lite’ın kamerası ve pili belli oldu

iQOO Z6 Lite'ın tanıtımına çok az kaldı ve telefonu bazı kamera özellikleri ile pili hakkında yeni bilgilere sahibiz.

Ahmet Ekinler

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iQOO Z6 Lite

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14 Eylül’de gelecek olan iQOO Z6 Lite, şirketin dün duyurduğu Z6 serisindeki beşinci akıllı telefon olacak ve dünyanın ilk Snapdragon 4 Gen 1 destekli akıllı telefonu olacak. Şimdi iQOO, etrafında daha fazla ilgi uyandırmak için Z6 Lite‘ın kamerası ve pili hakkında bazı ayrıntıları açıkladı.

iQOO Z6 Lite’ın ana kamerası, Göz Otomatik Odaklama ile birlikte gelen 50 MP’lik bir sensör kullanacak. Ancak marka, ikinci kameranın ultra geniş bir birim mi yoksa derinlik sensörü mü olduğunu açıklamadı.

Z6 Lite, 127 saat müzik çalma, 21,6 saat Facebook’ta gezinme, 18,51 saat YouTube videoları akışı ve 8,3 saat oyun sunduğu reklamı yapılan 18W şarjlı 5.000 mAh pile sahip olacak.

Amazon.in tarafından paylaşılan görüntülerden biri, pilin 3,5 mm kulaklık jakı, mikrofon ve hoparlör ızgarası ile çevrili bir USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edileceğini ortaya koyuyor.

iQOO Z6 Lite 8,25 mm inceliğinde olacak ve arka paneli AG kaplamaya sahip olacak. iQOO tarafından paylaşılan bir resim, Z6 Lite’ın ses seviyesi rocker’lı sağ taraftaki çerçevede bulunan güç düğmesinin parmak izi tarayıcı olarak ikiye katlanacağını gösteriyor.

iQOO ayrıca Z6 Lite’ın 4 bileşenli bir soğutma sistemine sahip olacağını ve daha önce 120Hz yenileme hızına sahip olduğu onaylanmış 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip bir ekrana sahip olacağını söylüyor.

Tam tanıtıma altı gün kala, iQOO’nun önümüzdeki günlerde Z6 Lite hakkında birkaç ayrıntı daha ortaya çıkardığını görebiliriz.

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